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România are probleme serioase în ceea ce privește statul de drept, iar numirile politice, rețelele informale și lipsa răspunderii afectează independența sistemului judiciar. Este una dintre concluziile unui raport amplu privind competitivitatea României pentru perioada 2027-2035, realizat de Institutul Jacques Delors, cu contribuția fostului premier italian Enrico Letta, care semnează prefața documentului.

Raportul atrage atenția că problemele statului de drept s-au agravat în ultimii ani și împiedică lupta împotriva corupției, afectând inclusiv funcționarea piețelor și concurența economică.

„România se confruntă cu probleme semnificative privind statul de drept, care s-au agravat în ultimii ani”, arată autorii documentului. Aceștia susțin că este nevoie de reforme ample pentru a corecta problemele legate de numirile politice, lipsa răspunderii, deficitul de personal și regulile legislative care facilitează impunitatea în sistemul judiciar. DOCUMENTUL integral poate fi consultat AICI.

Numiri politice și rețele informale în justiție

Una dintre cele mai dure critici vizează modul în care sunt selectați și promovați magistrații. Potrivit raportului, numirile sunt frecvent bazate pe considerente politice, rețele informale și relații personale.

„Loialitatea politică este adesea apreciată mai mult decât expertiza juridică și competența”, notează autorUL, care avertizează că numirile politice ale magistraților, judecătorilor și procurorilor au permis unor rețele să își sporească influența și controlul asupra sistemului judiciar.

Documentul recomandă depolitizarea numirilor și promovărilor și o reorganizare mai amplă a sistemului, inclusiv în ceea ce privește rolul Consiliului Superior al Magistraturii și al președinților de instanțe. Aceștia din urmă ar avea, potrivit raportului, capacitatea de a exercita control asupra unor instanțe întregi.

„Pentru a remedia această problemă, ar fi necesară o reorganizare mai amplă a sistemului judiciar, inclusiv a rolurilor Consiliului Superior al Magistraturii și ale președinților de instanțe, aceștia din urmă având capacitatea de a controla instanțe întregi”, se arată în raport.

O altă problemă semnalată este dependența judecătorilor de numirile temporare în funcții. Autorii avertizează că acest mecanism poate crea presiuni asupra magistraților, care ar putea fi tentați să își protejeze pozițiile.

Raportul folosește o formulare sugestivă: numirile temporare creează stimulente pentru ca judecătorii să „se poarte frumos” pentru a-și păstra funcțiile.

Acuzații privind impunitatea în dosarele de corupție

Raportul critică și schimbarea competenței de investigare a infracțiunilor de corupție comise de magistrați, după transferarea acestor dosare de la structura specializată anticorupție către parchetele obișnuite.

„Transferarea dosarelor de corupție din sistemul judiciar către procurorii obișnuiți a oferit un anumit grad de impunitate”, susțin autorii, care cer corectarea urgentă a acestei situații.

O altă vulnerabilitate este reprezentată de prescripție. Întârzierile procedurale pot face imposibilă finalizarea dosarelor importante de corupție înainte de expirarea termenelor legale, ceea ce raportul numește „impunitate tehnică”.

Printre soluțiile propuse se numără refacerea unui parchet anticorupție puternic, cooperarea cu Parchetul European, întărirea mecanismelor de control intern și revizuirea termenelor de prescripție în anumite domenii.

Enrico Letta: România se află într-un moment de cotitură

În prefața raportului, fostul premier italian Enrico Letta descrie România drept o țară aflată într-un moment decisiv, după două decenii de dezvoltare economică și apropiere de nivelul de trai european.

„România se află și ea într-un moment de cotitură”, scrie Letta, care amintește că integrarea europeană a contribuit la una dintre cele mai rapide evoluții economice din Uniune. Totuși, modelul de creștere bazat pe costuri reduse ale forței de muncă, investiții străine și integrarea în lanțurile europene de producție își atinge limitele.

Fostul premier consideră că România trebuie să treacă „de la convergență la competitivitate”, printr-un nou model economic bazat pe inovare, productivitate și instituții mai puternice.

Letta avertizează și asupra riscului ca lipsa reformelor și conflictele politice să blocheze dezvoltarea țării.

„Stagnarea, sau chiar mai rău, reprezintă un risc atunci când inacțiunea sau luptele politice ocupă un loc central”, scrie fostul premier italian.

El consideră că România are nevoie de o coaliție durabilă pentru reformă și inovare, capabilă să depășească ciclurile electorale și să plaseze prosperitatea pe termen lung în centrul priorităților naționale.

Raportul, intitulat „Assessing Romania's Competitiveness”, a fost redactat de Andreas Eisl, cu contribuția lui Enrico Letta și a altor experți ai Institutului Jacques Delors. Analiza se bazează pe peste 200 de studii și rapoarte, precum și pe 47 de interviuri cu reprezentanți instituționali și experți români și europeni.