Până miercuri, oamenii se pot ruga și la moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea, una dintre cele mai recente sfinte canonizate de Biserica Ortodoxă, o călugăriță care a trăit în vremurile noastre.

Raclele cu moaștele Sfinților Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului, Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și ale Împăraților Constantin și Elena, alături de ale Sfintei Elisabeta de la Pasărea au fost purtate de preoți pe străzile din jurul Dealului Patriarhiei.

Procesiunea a avut două puncte de plecare, Catedrala Patriarhală și Biserica Sfântul Spiridon Nou. Cele două coloane s-au întâlnit la poalele dealului, apoi au urcat împreună spre Catedrală.

Preotul dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române: „Procesiunea „Calea Sfinților” a adunat mai mulți credincioși decât de obicei, iar zilele următoare ne așteptăm ca fluxul de pelerini să devină din ce în ce mai mare, cu un vârf în perioada 26- 27 octombrie, când vom avea și sărbătoarea Sfinților Mare Mucenic Dimitrie și Sfântului Cuvios Dimitrie cel nou, Ocrotitorul Bucureștilor”.

Credincioasă: „M-am simțit ca pe un deal al plângerii. Sunt atât de mulți oameni bolnavi...”

Rămășițele sfinților au fost așezate în baldachinul din curtea Catedralei Patriarhale. Pentru pelerini, momentul a fost emoționant.

„Femeie plângând: În fiecare an vin. La Sfânta Elisabeta de la Pasărea nu am fost și știu că este din zona mea... de acolo a copilărit și sunt foarte emoționată.

Reporter: Vă este greu acum?

Femeie: Cu ajutorul lui Dumnezeu o să trec peste toate”.

Femeie: „Pentru că biserica se află sus, m-am simțit ca pe un deal al plângerii. Sunt atât de mulți oameni bolnavi, mai ales în cărucioare. M-am încărcat foarte, foarte tare, sper ca acum să mă mai liniștesc”.

Copil: „Am venit pentru că am credință în Dumnezeu”

Oamenii se roagă pentru cei dragi care trec prin suferință.

Femeie: „Uite, am aici, aici e sora mea, e foarte bolnavă. Are diabet, i-a mâncat tot, e oarbă, merge în baston, aici de la nuntă fata ei când a fost mireasă, ăsta-i băiatul meu, eu, eu sunt văduvă, copiii ei are 4 copii, 2 băieți și 2 fete. Și mereu mă duc la biserică și mă rog ca e foarte greu”.

Bărbat: „ An de an vin aici la sfinți să mă închin și an de an primesc multe bucurii”.

„Băiețel: Am venit pentru că am credință în Dumnezeu.

Reporter: Știi pentru ce aștepți aici?

Băiețel: Pentru racla Sfintei Elisabeta.

Reporter: Și știi cine era?

Băiețel: O fetiță, o femeie care când era mică, avea o surioară”.

Pelerinii se pot închina în fiecare zi, de dimineață până la ora 21.00, până pe 28 octombrie, iar programul ar putea fi prelungit.