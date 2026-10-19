Este adevărat, momentele ceremoniale se anunță mai puțin fastuoase ca anul trecut, când Patriarhia a marcat cu grandoare praznicul, în noua Catedrală Națională.

Pentru că cea mai mare biserică este încă în construcție, pelerinajul se ține pe Dealul Mitropoliei.

Credincioșii au venit încă din prima zi

Peste 1.000 de credincioși au ținut să prindă pelerinajul de Sfântul Dumitru, încă de la deschidere, deci cu o săptămână înainte de ziua de praznic. S-au așezat, pe rând, la trei cozi. Întâi, la împărtășanie. Majoritatea, cu copii mici, care au primit lingurița cu vin și dumicatul de pâine.

Copil: „E foarte bună.”

Reporter: „Știi ce sărbătoare urmează?”

Copil: „Nu.”

Bunica: „Sfântul Dumitru. Sfântul Dimitrie.”

Reporter: „Cu câți nepoți ați venit?”

Bunica: „Cu patru.”

Reporter: „Gustoasă?”

Copil: „Da.”

Reporter: „Mai bună sau mai puțin bună decât gogoșile pe care le-a luat tati?”

Copil: „Nu am gustat din gogoși.”

Apoi, oamenii s-au încolonat ca să fie stropiți cu aghiasmă. Și, în final, și-au căutat un loc în spatele gardurilor, ca să intre în biserică.

Enoriaș: „Așteptăm să ne închinăm la moaște, să petrecem puțin timp în familie, că tot e duminică, de ce nu?”

Corespondent PROTV: „Față de anul trecut, când sărbătoarea Sfântului Dimitrie a fost combinată cu sfințirea picturii Catedralei Naționale și a avut parte de o uriașă punere în scenă, cu sute de invitați din toată lumea ortodoxă, personalități politice și culturale și mii de participanți obișnuiți, acum hramul se întoarce la Catedrala Patriarhală istorică. Spre deosebire de ultimele două decenii, moaștele celor 5 sfinți păstrate permanent în lăcașul de cult nu sunt scoase în pridvor, deoarece se lucrează la restaurarea picturii.”

Patriarhia oferă recomandări pentru pelerini

Pentru a fluidiza experiența vizitatorilor, reprezentanții Patriarhiei i-au rugat pe cei fragili și în vârstă, dar și pe femeile gravide să vină la catedrală în prima parte a pelerinajului, care durează 10 zile.

Sâmbăta viitoare, lângă raclele păstrate în catedrală vor fi aduse și moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea, printre primele femei românce care au trăit în acest secol, canonizate anul trecut.