Pelerini veniți din toată țara s-au rugat la pelerinajul Sfântului Dimitrie din București. „Este o emoție și un har deosebit”

Creștinii ortodocși îl cinstesc duminică pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Peste 253 de mii de români își sărbătoresc onomastica. Sâmbătă noapte, pe Dealul Patriarhiei, mulți oameni s-au rugat la pelerinajul din Capitală.

Pelerini veniți din toată țara și-au petrecut noaptea în rugăciune.

Corespondent Știrile PRO TV: „Aproximativ patru ore, atât au avut de așteptat ca să ajungă la moaște miile de credincioși strânse pe Dealul Patriarhiei. Oamenii spun că Dumnezeu și Sfântul Dimitrie i-au ajutat cu vreme bună și speră să ajungă și la Catedrala Mântuirii Neamului.”

Credincioșii, emoționați la pelerinaj

Femeie: „E prima dată când vin aici. Este o emoție și un har deosebit. Am venit pentru sfințirea de mâine.”

Reporter: „De unde veniți?”

Femeie: „Huși, județul Vaslui.”

Femeie: „A meritat așteptarea, pe la 7 seara cred că am venit. Venim și în timpul anului, dar fiind marea sărbătoare mâine.”

Oamenii au putut să se închine la raclele celor șase sfinți.

Reporter: „Pentru ce v-ați rugat?”

Tinere: „Pentru sănătate, pentru familie.”

Femeie: „Pentru copiii mei, pentru nepoți, pentru toată lumea, pentru toți dușmanii, nu dorim decât sănătate, pace și ce-o vrea Domnul de sus.”

Tânără: „Să ne gândim la cei dragi, să ne rugăm pentru toate cele bune.”

Reporter: „Și cum de nu ești în club?”

Tânără: „Nu le mai am cu cluburile, prefer să vin aici să mă rog în liniște.”

Femeie: „Pitica mea a împlinit 10 luni și e o zi specială pentru noi. În fiecare an venim aici, dar mai nou cu cea mică.”

Pelerinajul din București se încheie miercuri.

