Pelerini veniți din toată țara s-au rugat la pelerinajul Sfântului Dimitrie din București. „Este o emoție și un har deosebit”

26-10-2025 | 08:39
pelerinajul Sfântului Dimitrie

Creștinii ortodocși îl cinstesc duminică pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Peste 253 de mii de români își sărbătoresc onomastica. Sâmbătă noapte, pe Dealul Patriarhiei, mulți oameni s-au rugat la pelerinajul din Capitală.

Valentin Baciu

Pelerini veniți din toată țara și-au petrecut noaptea în rugăciune.

Corespondent Știrile PRO TV: „Aproximativ patru ore, atât au avut de așteptat ca să ajungă la moaște miile de credincioși strânse pe Dealul Patriarhiei. Oamenii spun că Dumnezeu și Sfântul Dimitrie i-au ajutat cu vreme bună și speră să ajungă și la Catedrala Mântuirii Neamului.”

Credincioșii, emoționați la pelerinaj

Femeie: „E prima dată când vin aici. Este o emoție și un har deosebit. Am venit pentru sfințirea de mâine.”

Reporter: „De unde veniți?”

Femeie: „Huși, județul Vaslui.”

Femeie: „A meritat așteptarea, pe la 7 seara cred că am venit. Venim și în timpul anului, dar fiind marea sărbătoare mâine.”

Oamenii au putut să se închine la raclele celor șase sfinți.

Reporter: „Pentru ce v-ați rugat?”

Tinere: „Pentru sănătate, pentru familie.”

Femeie: „Pentru copiii mei, pentru nepoți, pentru toată lumea, pentru toți dușmanii, nu dorim decât sănătate, pace și ce-o vrea Domnul de sus.”

Tânără: „Să ne gândim la cei dragi, să ne rugăm pentru toate cele bune.”

Reporter: „Și cum de nu ești în club?”

Tânără: „Nu le mai am cu cluburile, prefer să vin aici să mă rog în liniște.”

Femeie: „Pitica mea a împlinit 10 luni și e o zi specială pentru noi. În fiecare an venim aici, dar mai nou cu cea mică.”

Pelerinajul din București se încheie miercuri.

Dată publicare: 26-10-2025 08:39

