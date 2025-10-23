Reacțiile a două americance, la pelerinajul Sfântului Dumitru din București: „Nu știm ce s-a întâmplat aici”

Procesiunea Calea Sfinților din București, organizată anual în cinstea celor doi sfinți Dumitru, venerați de credincioșii ortodocși pe 26 și 27 octombrie, a deschis pelerinajul care va dura o săptămână.

Câteva mii de oameni au așteptat în fața raclelor așezate pe altarul din Dealul Mitropoliei. În ele se află relicvele a șase sfinți.

Pentru două americance din New Orleans, șirul de 4-5 mii de oameni a fost o atracție în sine.

Turiste: „Nu știm ce s-a întâmplat aici, dar vrem și noi să ne rugăm.”

Reporter: „V-ați pus pur și simplu la coadă?”

Turiste: „Chiar așa e. E un pelerinaj mare. Sunt relicvele a șase sfinți.”

O mie de preoți și maici au participat la procesiune

În jur de o mie de preoți și maici au urcat pe platoul Palatului Patriarhal moaștele Sfântului Mare Mucenic Dumitru, ale Sfântului Dimitrie Basarabov și ale Sfinților Constantin și Elena. De la Ierusalim a venit și un fragment din relicva Sfântului Ioan Iacob de la Neamț.

În drum spre altar, oamenii își iau iconițe și lumânări ștanțate „Arhiepiscopia Bucureștilor”.

Pelerin: „Preoții ne sfătuiesc să facem vânzare la locația respectivă, să nu venim cu ele din comerț.”

Corespondent Știrile ProTV: La aniversarea de un secol, Patriarhia lansează pelerinajul sfinților Sfântului Dumitru și în online. Preoții postează în timp real pe sfdimitrie.arhiepiscopiabucurestilor.ro informații de interes pentru pelerini. Apăsând pe o iconiță — la propriu, butonul este o icoană a Sfântului Dumitru cel Nou — oamenii află timpul de așteptare pentru închinarea la sfintele moaște și văd pe hartă unde a ajuns capătul rândului. Pentru susținerea efortului pelerinilor, va fi o dubă cu ceai, iar 15 mii de pachete cu sendvișuri, apă și biscuiți vor fi distribuite.

Pe traseele dedicate pelerinilor și pe Dealul Patriarhiei vor fi zilnic 150 de jandarmi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













