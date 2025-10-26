Focul lui Sumedru a luminat satele din Oltenia în ajun de Sfântul Dumitru. Tradiția veche de 2.000 de ani vestește iarna

În ajunul sărbătorii de Sfântul Dimitrie, în multe zone din țară s-a aprins focul lui Sumedru. Este un obicei vechi care simbolizează sfârșitul sezonului agricol și începutul pregătirilor pentru iarnă.

Cum s-a lăsat seara, localnicii din Botoșești-Paia, județul Dolj s-au strâns în jurul focului mare. Tradiția, veche de 2 mii de ani, se păstrează cu sfințenie în sat.

Liviu Olteanu, muzeograf Muzeul Olteniei: Este acel foc purificator care alungă relele, duhurile rele, este acel foc care ne anunță că se încheie anul pastoral și ne pregătim pentru iarnă. Este un prilej de a ne bucura unii de ceilalți.

Femeile au dat de pomană gogoși și grâu fiert

Pentru că obiceiul are loc în ajun de Sfântul Dimitrie, femeile au împărțit diverse preparate pentru cei morți.

Tot de „focul lui Sumedru”, ciobanii se întorc cu oile de pe munte, iar gospodarii opresc muncile câmpului. Astfel, se face trecerea de la toamnă la iarnă.

Doina Bogdan, artist: Aceste tradiții de aduc pe noi în trecut, cum am fost noi copii, cum eram obișnuiți să petrecem sărbătorile acestea, nu au trecut neobservate pentru noi.

Rodica Mihaela Călinescu, director școală: Sunt obiceiuri și tradiții care nu se mai practică de foarte multă vreme și ne dorim foarte mult să le reînviem.

Petrecerea a continuat până târziu în noapte cu hore și voie bună.

