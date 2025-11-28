Mandat „la termen redus”. Scurta istorie a lui Ionuț Moșteanu la conducerea MApN: De la drone, la diplome

Stiri actuale
28-11-2025 | 13:57
×
Codul embed a fost copiat

Ionuț Moșteanu, acum ministru demisionar, a preluat portofoliul Apărării Naționale în urmă cu cinci luni, după validarea Guvernului Bolojan în Parlament, cu 301 voturi „pentru” și 9 „împotrivă”.

autor
Ioana Andreescu

El a depus jurământul la sediul MApN, într-un context geopolitic marcat de războiul din Ucraina și de presiuni în creștere asupra flancului estic al NATO.

„Vin cu respect pentru Armata României, cu loialitate față de soldații care servesc această țară și cu hotărârea de a contribui la o armată adaptată vremurilor în care trăim – modernă, puternică și respectată. Vin să fiu un partener corect și curajos al profesioniștilor din minister – să facem ordine în birocrație, să atragem bani europeni, să investim în oameni și în procesul de înzestrare modernă a Armatei Române. România are nevoie de o armată atractivă pentru tineri, echipată și pregătită pentru vremurile complicate în care trăim.

Voi colabora strâns cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, pentru că avem aceeași viziune: o Românie sigură, demnă și respectată în NATO” a scris Moșteanu pe pagina sa de Facebook, după preluarea mandatului.

Citește și
Dominic Fritz si Ionuț Moșteanu
Mesajul lui Dominic Fritz, președintele USR, după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Am un mare respect pentru decizia lui”

După numirea în funcție, Moșteanu s-a confruntat rapid cu primele probleme de securitate. În acea perioadă, mai multe drone rusești au fost detectate în apropierea spațiului aerian al României și al statelor vecine.

Moșteanu a declarat, atunci, că România nu poate monta sisteme antiaeriene pe toată granița cu Ucraina, pentru că ar costa enorm și nu este o măsură fezabilă în timp de pace.

„Şi, din nou, repet, nu suntem o ţară în război, aşa cum este Ucraina, să înţesăm tot teritoriul României, toată frontiera pe care o avem. Ar fi un cost de nesuportat pentru nimeni, avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina, imaginaţi-vă ce ar însemna să punem antiaeriană pe toată frontiera, asta din punct de vedere financiar. Ca ţară NATO, avem această umbrelă, această protecţie pe care NATO ne-o oferă şi ne îndeplinim atribuţiile în acest cadru şi împreună cu ei o să fim în viitor mai pregătiţi pentru genul acesta de provocări şi vor fi nişte lucruri cu care va trebui să ne obişnuim şi la care să răspundem din ce în ce mai bine”, a adăugat Ionuţ Moşteanu.

Criza comunicării privind trupele americane

Mandatul său a fost lovit decisiv de situația din 29 octombrie 2025, când pe surse au apărut informații despre redimensionarea trupelor americane în Europa, inclusiv în România. Moșteanu a recunoscut că anunțul trebuia sincronizat cu partenerii americani și NATO, însă scurgerea prematură a perturbat complet procesul.

„Urma să fie o sincronizare între anunțuri. Azi-noapte informația a apărut pe surse, nu s-a mai întâmplat sincronizarea mesajelor”, a declarat atunci. Întrebat când a aflat neoficial despre retragere, Moșteanu a răspuns: „Luni.”

Moșteanu, despre o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal din Armată

În cadrul coaliției, Ionuț Moșteanu s-a opus tăierii cu 10% a cheltuielilor salariale din Armată. Acesta susține că înțelegerea din coaliție era ca sistemul național de apărare să fie exceptat.

„M-am opus acestei idei (de a tăia cheltuielile cu salariile în armată - n.r.). Există discuţii legate de scăderea cheltuielilor de salarizare din sectorul public. Înţelegerea de acum două-trei săptămâni era ca sistemul naţional de apărare să fie exceptat de la aceste măsuri, ţinând cont de realităţile cu care ne confruntăm, suntem cu un război la graniţă, în fiecare săptămână bubuie dronele lângă noi, toate ţările din jurul nostru investesc în apărare, noi ne-am angajat să investim mai mult, până la 5% din PIB. Şi mi se pare total inoportun, ca să folosesc un termen diplomatic, să ne atingem acum de motivarea militarilor", a afirmat Moşteanu la Parlament, săptămâna trecută.

Întrebat dacă are garanţii de la liderii coaliţiei că nu se reduc salariile la apărare, Moşteanu a răspuns: "Nu au fost garanţii, dar aceasta a fost înţelegerea".

„Am ridicat şi eu şi Cătălin Predoiu problema cu aceste posibile excepţii, legat de discuţia privind tăierile de salarii din sistemul public. Ieri cumva discuţiile au mers către ideea să se taie peste tot 10% cheltuielile cu salariile şi eu cu asta nu sunt de acord la apărare", a precizat atunci Ionuţ Moşteanu.

Demisia a venit pe fondul scandalului privind studiile sale

Ionuţ Moşteanu a anunţat vineri că îşi depune demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, în urma scandalului studiilor sale.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. Am discutat cu preşedintele, cu premierul, cu preşedintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR şi le mulţumesc pentru susţinere şi încredere. Fac acest gest cu asumare şi respect faţă de Armata Română”, a scris Ionuţ Moşteanu, vineri, pe pagina sa de Facebook.

El a explicat faptul că România şi Europa sunt sub asaltul Rusiei, iar securitatea noastră naţională trebuie apărată cu orice preţ.

„Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara”, a precizat el.

Controverse majore: neconcordanțele din CV și diploma de licență

Mandatul său a fost puternic afectat de scandalul legat de studii și CV, izbucnit public după ce presa a semnalat că într-un CV vechi, publicat pe site-ul TAROM, Moșteanu se declara absolvent al Universității Athenaeum, instituție în cadrul căreia nu a studiat niciodată.

Joi, 27 noiembrie, Moșteanu a publicat pe Facebook diploma sa reală de licență, emisă de Universitatea Bioterra (Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic), explicând că eroarea din CV a fost „o greșeală care îl jenează”. El a precizat că a muncit încă din facultate, că nu a finalizat prima specializare de la Automatică, iar licența la Bioterra a susținut-o în 2015.

Universitatea Athenaeum a transmis oficial că Moșteanu nu a fost niciodată studentul lor, subliniind că specializarea Management nici măcar nu exista în instituție în perioada 1996–2000, așa cum apărea în CV-ul vechi. Astfel, diploma invocată în acel document nu putea exista, ceea ce a amplificat suspiciunile privind corectitudinea informațiilor.

Moșteanu a respins acuzațiile de falsificare deliberată, afirmând că eroarea a apărut într-un CV „făcut în viteză” și că își asumă greșeala.

94 de oameni au murit în incendiu care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: demisie, ministerul Apararii, Ionuţ Moşteanu,

Dată publicare: 28-11-2025 13:43

Articol recomandat de sport.ro
Scandal în Europa League: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi"
Scandal în Europa League: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi"
Citește și...
Reacția premierului Bolojan: a luat act de demisia lui Moșteanu și a anunțat cine va prelua, tot de la USR, interimatul MApN
Stiri Politice
Reacția premierului Bolojan: a luat act de demisia lui Moșteanu și a anunțat cine va prelua, tot de la USR, interimatul MApN

Premierul Ilie Bolojan anunţă vineri că a luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, el precizând că interimatul la Apărare va fi asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei. 

Mesajul lui Dominic Fritz, președintele USR, după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Am un mare respect pentru decizia lui”
Stiri Politice
Mesajul lui Dominic Fritz, președintele USR, după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Am un mare respect pentru decizia lui”

Președintele USR, Dominic Fritz, îi mulțumește lui Ionuț Moșteanu „pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase”, după demisia acestuia.

Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
Stiri Politice
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”

Ionuţ Moşteanu a anunţat vineri că îşi depune demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, în urma scandalului studiilor sale.

Recomandări
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
Stiri Politice
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”

Ionuţ Moşteanu a anunţat vineri că îşi depune demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, în urma scandalului studiilor sale.

Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ
Vremea
Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

Reacția premierului Bolojan: a luat act de demisia lui Moșteanu și a anunțat cine va prelua, tot de la USR, interimatul MApN
Stiri Politice
Reacția premierului Bolojan: a luat act de demisia lui Moșteanu și a anunțat cine va prelua, tot de la USR, interimatul MApN

Premierul Ilie Bolojan anunţă vineri că a luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, el precizând că interimatul la Apărare va fi asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei. 

Top citite
1 1 decembrie ziua romaniei
Shutterstock
Stiri Turism
Destinații pentru minivacanța de 1 Decembrie, în România. Locurile ideale pentru a te deconecta
2 loto
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, 5/40, Joker. Numerele extrase joi, 27 noiembrie 2025
3 Inspectori ANPC, în vizorul DNA. Procurorii îi acuză că luau șpagă de la patroni pentru a ignora neregulile din magazine
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Justitie
OCDE confirmă capacitatea DNA de a aplica efectiv standardele internaționale anticorupție
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Noiembrie 2025

01:49:58

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28