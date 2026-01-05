Primăria unui oraș din Alba roagă cetățenii să ajute la deszăpezirea șoselelor cu propriile utilaje. Vor primi motorină

05-01-2026 | 13:37
Inquam Photos / George Călin

Administrația locală din Zlatna a lansat luni un apel către cetățeni și firmele care dețin utilaje, solicitând sprijin pentru deszăpezirea drumurilor din oraș, primăria urmând să asigure motorina necesară intervențiilor.

Aura Trif

"În urma căderilor masive de zăpadă din ultima perioadă, Primăria oraşului Zlatna adresează un apel către persoanele fizice şi juridice care deţin utilaje de deszăpezire (tractoare, lame, buldoexcavatoare etc.) să sprijine acţiunile de deszăpezire a drumurilor din localitate. Pentru activitatea prestată, Primăria oferă motorină, în condiţiile stabilite de comun acord", se arată într-un anunţ postat, luni, pe pagina de Facebook a administraţiei locale.

Sprijin pentru persoanele vulnerabile

În acelaşi timp, primarul Silviu Ponoran a transmis că, pe durata condiţiilor meteo nefavorabile, primăria oferă sprijin persoanelor vulnerabile care nu se pot deplasa pentru efectuarea cumpărăturilor de strictă necesitate. Este vorba despre vârstnici, persoane cu dizabilităţi, persoane cu afecţiuni medicale sau persoane care locuiesc singure. Acestea pot contacta Direcţia de Asistenţă Socială pentru solicitarea ajutorului în aprovizionarea cu alimente sau cu medicamente de bază.

"Rugăm comunitatea să dea dovadă de solidaritate şi să sprijine, acolo unde este posibil, persoanele aflate în dificultate", a transmis edilul din Zlatna.

Până luni la ora 20:00, întreg judeţul Alba se află sub o avertizare meteorologică de Cod Galben ce vizează precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.

Sursa: Agerpres

