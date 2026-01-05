PwC: Ordonanţa "trenuleţ" transmite companiilor un semnal de posibilă reducere a presiunii fiscale din 2026

Ordonanţa de urgenţă cunoscută sub denumirea de "trenuleţ" transmite mediului de afaceri un semnal că presiunea fiscală ar putea fi redusă începând din 2026, potrivit unei analize realizate de PwC România.

"Un semnal pentru companii că presiunea fiscală ar putea fi redusă şi că seria de creşteri de taxe s-ar putea încheia în 2026 este transmis de ordonanţa "trenuleţ". Înjumătăţirea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) din 2026 şi eliminarea acestuia, precum şi eliminarea impozitului specific pe cifra de afaceri (ICAS) şi a impozitului pe construcţii speciale arată intenţia Guvernului de a oferi un orizont de predictibilitate mediului de afaceri. Totuşi, aceste măsuri reprezintă, deocamdată, promisiuni, iar modificarea lor pe parcursul anului 2026 nu poate fi exclusă", susţin autorii analizei.

Potrivit sursei citate, Guvernul "înţelege că fiscalitatea mărită este împovărătoare, frânează investiţiile şi, implicit, creşterea economică", iar intenţia este susţinută şi de declaraţii recente ale reprezentanţilor Fondul Monetar Internaţional, care au apreciat că măsurile deja adoptate sunt suficiente pentru consolidarea fiscală, cu condiţia menţinerii direcţiei actuale.

Cu toate acestea, reducerea deficitului bugetar rămâne dificilă, iar fără majorări de taxe Guvernul are la dispoziţie două pârghii principale: raţionalizarea cheltuielilor publice şi îmbunătăţirea colectării taxelor, mai arată PwC.

Veniturile fiscale, sub media europeană

De-a lungul ultimului deceniu, veniturile fiscale ale României s-au situat la 25 - 27% din PIB, iar pentru a depăşi pragul de 30% din PIB este necesară, în principal, întărirea administraţiei fiscale şi o colectare mai eficientă a taxelor.

Conform execuţiei bugetare la 11 luni din 2025, publicate de Ministerul Finanţelor, veniturile fiscale au ajuns la 25,6% din PIB la finalul lunii noiembrie 2025, faţă de 25% în perioada similară a anului anterior, majorările de fiscalitate din 2025 aducând un plus de până la 0,6% din PIB.

"Având în vedere că deficitul ar trebui să scadă în 2026 cu alte 2 puncte procentuale din PIB şi că trendul trebuie să continue gradual până la un deficit de 3% din PIB în 2030, este evident că trebuie luate măsuri suplimentare pentru un control mult mai riguros al cheltuielilor publice şi o colectare mai eficientă a taxelor existente", mai arată analiza.

Rapoartele Comisiei Europene indică faptul că România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în privinţa decalajelor de colectare a TVA şi a impozitului pe profit. Deşi ANAF a demarat procesul de digitalizare, rezultatele nu sunt încă la nivelul aşteptărilor, iar varianta majorării de taxe rămâne posibilă în lipsa unor progrese semnificative, susţin consultanţii PwC.

În ceea ce priveşte impozitarea companiilor, aceştia arată că IMCA, ICAS şi impozitul pe construcţii speciale vor fi eliminate din 2027, iar în 2026 IMCA va fi redus de la 1% la 0,5%. Pentru microîntreprinderi va exista o singură cotă de impozitare de 1%, plafonul de încadrare urmând să scadă la 100.000 de euro.

Povară fiscală suplimentară pentru investitori

Pe de altă parte, începând cu anul 2026, impozitul de 16% se va aplica veniturilor din dividende distribuite persoanelor fizice, câştigurilor din transferul titlurilor de valoare, instrumentelor financiare derivate şi veniturilor din transferul de monedă virtuală, ceea ce va genera o sarcină fiscală suplimentară pentru investitori.

În domeniul impozitelor locale, valoarea impozabilă pe metru pătrat pentru clădiri rezidenţiale şi terenuri va creşte cu aproximativ 170%, impactul fiind semnificativ în special pentru companiile cu portofolii extinse de terenuri. De asemenea, cota impozitului special pentru bunurile de valoare mare va creşte de la 0,3% la 0,9%.

În concluzie, PwC apreciază că majorarea fiscalităţii din 2025 a fost previzibilă în contextul deficitului bugetar ridicat şi al angajamentelor asumate prin PNRR, iar pentru evitarea unor noi creşteri de taxe este esenţială accelerarea reformei administraţiei fiscale şi consolidarea disciplinei bugetare.

"În 2026, reforma cadrului fiscal, prevăzută în PNRR, se încheie, o singură măsură importantă fiind amânată - impozitarea imobilelor la valoarea de piaţă. În schimb reforma administraţiei fiscale ar trebui să continue şi chiar să fie accelerată pentru a susţine o colectare mai eficientă a veniturilor bugetare", precizează consultanţii PwC.

