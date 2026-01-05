PwC: Ordonanţa "trenuleţ" transmite companiilor un semnal de posibilă reducere a presiunii fiscale din 2026

Stiri Economice
05-01-2026 | 13:38
job

Ordonanţa de urgenţă cunoscută sub denumirea de "trenuleţ" transmite mediului de afaceri un semnal că presiunea fiscală ar putea fi redusă începând din 2026, potrivit unei analize realizate de PwC România.

autor
Mihaela Ivăncică

"Un semnal pentru companii că presiunea fiscală ar putea fi redusă şi că seria de creşteri de taxe s-ar putea încheia în 2026 este transmis de ordonanţa "trenuleţ". Înjumătăţirea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) din 2026 şi eliminarea acestuia, precum şi eliminarea impozitului specific pe cifra de afaceri (ICAS) şi a impozitului pe construcţii speciale arată intenţia Guvernului de a oferi un orizont de predictibilitate mediului de afaceri. Totuşi, aceste măsuri reprezintă, deocamdată, promisiuni, iar modificarea lor pe parcursul anului 2026 nu poate fi exclusă", susţin autorii analizei.

Potrivit sursei citate, Guvernul "înţelege că fiscalitatea mărită este împovărătoare, frânează investiţiile şi, implicit, creşterea economică", iar intenţia este susţinută şi de declaraţii recente ale reprezentanţilor Fondul Monetar Internaţional, care au apreciat că măsurile deja adoptate sunt suficiente pentru consolidarea fiscală, cu condiţia menţinerii direcţiei actuale.

Cu toate acestea, reducerea deficitului bugetar rămâne dificilă, iar fără majorări de taxe Guvernul are la dispoziţie două pârghii principale: raţionalizarea cheltuielilor publice şi îmbunătăţirea colectării taxelor, mai arată PwC.

Veniturile fiscale, sub media europeană

De-a lungul ultimului deceniu, veniturile fiscale ale României s-au situat la 25 - 27% din PIB, iar pentru a depăşi pragul de 30% din PIB este necesară, în principal, întărirea administraţiei fiscale şi o colectare mai eficientă a taxelor.

Citește și
ilie bolojan
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Conform execuţiei bugetare la 11 luni din 2025, publicate de Ministerul Finanţelor, veniturile fiscale au ajuns la 25,6% din PIB la finalul lunii noiembrie 2025, faţă de 25% în perioada similară a anului anterior, majorările de fiscalitate din 2025 aducând un plus de până la 0,6% din PIB.

"Având în vedere că deficitul ar trebui să scadă în 2026 cu alte 2 puncte procentuale din PIB şi că trendul trebuie să continue gradual până la un deficit de 3% din PIB în 2030, este evident că trebuie luate măsuri suplimentare pentru un control mult mai riguros al cheltuielilor publice şi o colectare mai eficientă a taxelor existente", mai arată analiza.

Rapoartele Comisiei Europene indică faptul că România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în privinţa decalajelor de colectare a TVA şi a impozitului pe profit. Deşi ANAF a demarat procesul de digitalizare, rezultatele nu sunt încă la nivelul aşteptărilor, iar varianta majorării de taxe rămâne posibilă în lipsa unor progrese semnificative, susţin consultanţii PwC.

În ceea ce priveşte impozitarea companiilor, aceştia arată că IMCA, ICAS şi impozitul pe construcţii speciale vor fi eliminate din 2027, iar în 2026 IMCA va fi redus de la 1% la 0,5%. Pentru microîntreprinderi va exista o singură cotă de impozitare de 1%, plafonul de încadrare urmând să scadă la 100.000 de euro.

Povară fiscală suplimentară pentru investitori

Pe de altă parte, începând cu anul 2026, impozitul de 16% se va aplica veniturilor din dividende distribuite persoanelor fizice, câştigurilor din transferul titlurilor de valoare, instrumentelor financiare derivate şi veniturilor din transferul de monedă virtuală, ceea ce va genera o sarcină fiscală suplimentară pentru investitori.

În domeniul impozitelor locale, valoarea impozabilă pe metru pătrat pentru clădiri rezidenţiale şi terenuri va creşte cu aproximativ 170%, impactul fiind semnificativ în special pentru companiile cu portofolii extinse de terenuri. De asemenea, cota impozitului special pentru bunurile de valoare mare va creşte de la 0,3% la 0,9%.

În concluzie, PwC apreciază că majorarea fiscalităţii din 2025 a fost previzibilă în contextul deficitului bugetar ridicat şi al angajamentelor asumate prin PNRR, iar pentru evitarea unor noi creşteri de taxe este esenţială accelerarea reformei administraţiei fiscale şi consolidarea disciplinei bugetare.

"În 2026, reforma cadrului fiscal, prevăzută în PNRR, se încheie, o singură măsură importantă fiind amânată - impozitarea imobilelor la valoarea de piaţă. În schimb reforma administraţiei fiscale ar trebui să continue şi chiar să fie accelerată pentru a susţine o colectare mai eficientă a veniturilor bugetare", precizează consultanţii PwC. 

Comandament de iarnă convocat la MAI, la ora 14.00. Guvernul analizează măsuri pentru gestionarea vremii severe

Sursa: Agerpres

Etichete: taxe, investitori, firme, ordonanta trenulet,

Dată publicare: 05-01-2026 13:38

Articol recomandat de sport.ro
„Merită să-ți sacrifici copilăria pentru o medalie?” Fosta gimnastă, Monica Roșu, a răspuns fără ezitare, la Poveștile Sport.ro
„Merită să-ți sacrifici copilăria pentru o medalie?” Fosta gimnastă, Monica Roșu, a răspuns fără ezitare, la Poveștile Sport.ro
Citește și...
ANAF anulează datoriile la buget pentru numeroși români. Vezi dacă te încadrezi în plafon
Stiri Economice
ANAF anulează datoriile la buget pentru numeroși români. Vezi dacă te încadrezi în plafon

ANAF va anula și în acest an datoriile la buget atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, dacă respectivele creanțe fiscale restante erau mai mici de 40 de lei la data de 31 decembrie 2025.

 

Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie
Stiri Politice
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Anul 2026 nu va fi simplu, dar ar trebui să fie mai bun, a spus premierul Ilie Bolojan într-un bilanț al primelor 6 luni de guvernare.

Una dintre marile puteri ale lumii, Japonia, a aprobat un buget record pentru înarmare în 2026: 58 de miliarde de dolari
Stiri Economice
Una dintre marile puteri ale lumii, Japonia, a aprobat un buget record pentru înarmare în 2026: 58 de miliarde de dolari

Guvernul japonez a aprobat un plan bugetar record pentru apărare, care depășește 9 trilioane de yeni (58 de miliarde de dolari) pentru anul 2026.

Parlamentul francez a adoptat o lege de urgenţă pentru buget pentru a evita blocarea activității guvernului
Stiri externe
Parlamentul francez a adoptat o lege de urgenţă pentru buget pentru a evita blocarea activității guvernului

Parlamentarii francezi au adoptat marţi o lege bugetară de urgenţă pentru a menţine statul funcţional în ianuarie, până când un buget adecvat pentru 2026 poate fi aprobat de un parlament profund divizat, relatează Reuters. 

„Reforma” de la Parlament: Deputații și-au votat singuri un buget cu 12% mai mare pentru anul viitor
Stiri Politice
„Reforma” de la Parlament: Deputații și-au votat singuri un buget cu 12% mai mare pentru anul viitor

Deputații au votat marţi în plen bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2026. USR a anunţat că a votat împotriva bugetului, considerând nejustificată creşterea sumelor alocate pentru anumite cheltuieli.

Recomandări
ANALIZĂ. Dacă Venezuela devine o putere în producția de petrol, cu ajutorul SUA, Rusia ar avea mult de pierdut
Stiri Economice
ANALIZĂ. Dacă Venezuela devine o putere în producția de petrol, cu ajutorul SUA, Rusia ar avea mult de pierdut

Planul președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra industriei petroliere din Venezuela și de a cere companiilor americane să o revitalizeze nu va avea, cel mai probabil, un impact semnificativ imediat asupra prețurilor petrolului.

Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control
Stiri actuale
Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc.

Comandament de iarnă convocat la MAI, la ora 14.00. Guvernul analizează măsuri pentru gestionarea vremii severe
Stiri actuale
Comandament de iarnă convocat la MAI, la ora 14.00. Guvernul analizează măsuri pentru gestionarea vremii severe

Guvernul acționează pentru limitarea efectelor vremii severe și coordonează intervențiile locale pentru ninsoare și viscol. Comandamentul de iarnă a fost convocat luni la MAI, cu vicepremierul Marian Neacșu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Ianuarie 2026

03:17:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28