Reacție imediată a premierului Bolojan: a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu și a anunțat cine va prelua interimatul MApN

28-11-2025 | 12:51
Ilie Bolojan, Pro TV
PRO TV

Premierul Ilie Bolojan anunţă vineri că a luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, el precizând că interimatul la Apărare va fi asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei. 

”Am luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale şi vicepremier al guvernului României. Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, scrie premierul Ilie Bolojan într-o mesaj transmis de Executiv.

”Îi voi propune preşedintelui României ca interimatul funcţiei să fie asigurat de dl Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (USR)”, mai anunţă şeful Executivului.

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat vineri demisia din funcţie, pe fondul scandalului provocat de infomaţiile contradictorii din CV-ul său. Moşteanu precizează că a discutat cu preşedintele, cu premierul, cu preşedintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR.

”Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara”,afirmă el, într-o postare pe Facebook, în care susţine şi că a dat ”un mesaj clar împotriva băieţilor deştepţi cu interese în domeniu”. 

Dată publicare: 28-11-2025 12:28

