BTS revine după 4 ani, timp în care membrii trupei au făcut armata. Suma colosală pe care o aduceau statului

Legendara trupă de K-pop BTS și-a anunțat revenirea după 4 ani, timp în care cei 7 membri au făcut armata, obligatorie în Coreea de Sud. Înainte de pauză, BTS reprezenta un fenomen global, care producea singură 0,2% din PIB-ul țării.

Trupa sud-coreeană de K-pop BTS și-a anunțat revenirea pe scena muzicală în luna martie, după o pauză de 4 ani, timp în care toți cei șapte membri au efectuat stagiul militar obligatoriu din Coreea de Sud, scrie Deutsche Welle.

„Revenirea pe 20 martie a fost confirmată”, a scris compania de divertisment a trupei, BigHit Music, pe X.

BTS — prescurtare de la Bangtan Sonyeondan, literar „Cercetași antiglonț” în coreeană — ar urma să lanseze un album pe 20 martie, urmat de un turneu mondial.

Albumul din 2026 va fi prima lor lansare de la albumul antologic „Proof” din 2022.

Anunțul de joi marchează sfârșitul pauzei de aproape patru ani a senzației K-pop. Pe 14 iunie 2022, BTS a anunțat în timpul cinei anuale FESTA, transmisă în direct, vestea că va opri activitățile grupului pentru a se concentra pe proiecte solo.

La doar câteva luni după aceea, trupa a anunțat că se va înrola în armata sud-coreeană pentru serviciul militar național, punând capăt anilor de dezbateri cu privire la scutirea membrilor BTS de armată.

BTS producea 3,8 miliarde de dolari pe an pentru Coreea de Sud, adică 0,2% din PIB-ul țării

În Coreea de Sud, bărbații sub 30 de ani sunt obligați să efectueze 18-21 de luni de serviciu militar. Toți cei șapte membri - RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook și j-hope - și-au îndeplinit îndatoririle.

Rapperul Suga, ultimul membru al trupei care a fost eliberat, și-a încheiat serviciul obligatoriu în iunie 2025.

Potrivit Institutului Coreean de Cultură și Turism, susținut de guvern, BTS a generat peste 5,5 trilioane de woni (3,8 miliarde de dolari) în Coreea de Sud pe an înainte de pauză - echivalentul a aproximativ 0,2% din PIB-ul total al țării.

