Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

27-11-2025 | 12:43
Ionuț Moșteanu
Inquam Photos / Pană Tudor

Ministrul Apărării şi-a publicat pe Facebook diploma de licenţă la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, după ce într-un CV vechi scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti.

Claudia Alionescu

Ministrul arată că este ”o greşeală care recunoaşte că îl jenează”.

”Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, mai spune ministrul.

”Pentru a clarifica discuţiile apărute în spaţiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licenţă pentru a lămuri lucrurile. Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viaţa mea şi în privat, şi în politică. Nu mi-a dat nimeni vreun loc călduţ şi nu am datorii politice. Cariera mea a fost construită prin muncă”, scrie ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, pe Facebook.

Ionuț Moșteanu
Ionuț Moşteanu: Reducerile salariale nu sunt oportune acum. Discuţiile decisive, săptămâna viitoare în coaliţie

El prezintă povestea studiilor sale, pe scurt: ”Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul doi m-am apucat de muncă pentru a mă întreţine, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licenţa, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private şi în antreprenoriat. Am continuat să învăţ în fiecare zi şi încă o fac. Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licenţă şi am obţinut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială”.

Ministrul Apărării mai spune că a lucrat 20 de ani în companii româneşti şi multinaţionale, a avut propria afacere şi a învăţat continuu cum să facă lucrurile mai bine şi să fie cu ochii pe obiectiv.

”În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziţia de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puţin peste 2.000 de lei. De atunci viaţa mea e publică. În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câţiva dintre noii politicieni de la USR să înţelegem mai mult şi mai repede noţiuni de filosofie politică, să discutăm despre concepte precum stat, guvern, libertate, justiţie, lege şi drepturi. Dorinţa de a înţelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy. Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti. Lucrarea de disertaţie am amânat-o”, a mai scris Moşteanu.

Cum se Ionuț Moșteanu

Despre acuzaţiile care i s-au adus, că şi-a falsificat CV-ul, Ionuţ Moşteanu precizează:

”Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greşeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze. În 30 de ani de muncă, am dovedit putere de muncă, spirit de echipă, relaţii colegiale bune, adaptare rapidă, decizii curajoase pentru binele mai mare. Toate astea sunt de aproape 9 ani în slujba statului şi o să le folosesc în fiecare zi”.

Reacţia ministrului vine după ce publicaţia Libertatea a relatat că ministrul Ionuţ Moşteanu a postat în primul CV oficial, de pe site-ul companiei TAROM, în perioada când activa în Ministerul Transporturilor, o minciună. Potrivit sursei citate, ministrul, la capitolul Educaţie, a trecut Universitatea Athenaeum, pe care susţinea că a urmat-o între anii 1996-2000.

De asemenea, în document se precizează că actualul şef al MApN ar fi absolvit Management în cadrul acestei instituţii de învăţământ superior.

După cum reiese din acest CV, diploma de la Athenaeum era singura diplomă universitară pe care o deţinea Moşteanu, în perioada respectivă.

Într-un răspuns pentru ziar, Universitatea Athenaeum neagă că Moşteanu ar fi fost vreodată student aici.

„Dl Moşteanu Liviu-Ionuţ, în prezent Ministru al Apărării Naţionale, nu este absolvent al Universităţii Athenaeum din Bucureşti – specializarea Management. Dl Moşteanu Liviu-Ionuţ, în prezent Ministru al Apărării Naţionale, nu a fost niciodată student al Universităţii Athenaeum din Bucureşti. Specializarea Management a fost autorizată provizoriu în cadrul Universităţii Athenaeum din Bucureşti abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncţionând în cadrul universităţii noastre”, se arată în răspunsul semnat de prof. univ. dr. Emilia Vasile, preşedinte al Senatului Universităţii Athenaeum.

Doi militari ai Gărzii Naționale sunt în stare critică la spital după ce au fost împușcați de un individ la doar câteva străzi distanță de Casa Albă

Sursa: News.ro

