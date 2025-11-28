Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale

28-11-2025
Ionuț Moșteanu
Inquam Photos / Miruna Turbatu

Ionuţ Moşteanu a anunţat vineri că îşi depune demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, în urma scandalului studiilor sale.

Mihaela Ivăncică

”Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. Am discutat cu preşedintele, cu premierul, cu preşedintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR şi le mulţumesc pentru susţinere şi încredere. Fac acest gest cu asumare şi respect faţă de Armata Română”, a scris Ionuţ Moşteanu, vineri, pe pagina sa de Facebook.

El a explicat faptul că România şi Europa sunt sub asaltul Rusiei, iar securitatea noastră naţională trebuie apărată cu orice preţ.

”Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara”, a precizat el.

Ionuţ Moşteanu le-a mulţumit tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni.

”Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni şi, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie. Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată şi mai bine înzestrată. Şi am făcut asta în fiecare zi - am întărit relaţiile cu aliaţii, am urmărit şi accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieţilor deştepţi cu interese în domeniu, am îmbunătăţit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria. Vă mulţumesc pentru încredere, pentru mesaje şi pentru răbdare. Mulţumesc şi familiei mele pentru susţinerea necondiţionată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul”, a conchis el.

Joi, 27 noiembrie, Moșteanu şi-a publicat pe Facebook diploma de licenţă la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, după ce într-un CV vechi scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti.

Ministrul a arătat că este ”o greşeală care recunoaşte că îl jenează”.

”Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a mai spus el.

”Pentru a clarifica discuţiile apărute în spaţiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licenţă pentru a lămuri lucrurile. Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viaţa mea şi în privat, şi în politică. Nu mi-a dat nimeni vreun loc călduţ şi nu am datorii politice. Cariera mea a fost construită prin muncă”, a mai scris ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, pe Facebook.

El a prezintat povestea studiilor sale, pe scurt: ”Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul doi m-am apucat de muncă pentru a mă întreţine, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licenţa, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private şi în antreprenoriat. Am continuat să învăţ în fiecare zi şi încă o fac. Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licenţă şi am obţinut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială”.

Ministrul Apărării a mai precizat că a lucrat 20 de ani în companii româneşti şi multinaţionale, a avut propria afacere şi a învăţat continuu cum să facă lucrurile mai bine şi să fie cu ochii pe obiectiv.

”În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziţia de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puţin peste 2.000 de lei. De atunci viaţa mea e publică. În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câţiva dintre noii politicieni de la USR să înţelegem mai mult şi mai repede noţiuni de filosofie politică, să discutăm despre concepte precum stat, guvern, libertate, justiţie, lege şi drepturi. Dorinţa de a înţelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy. Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti. Lucrarea de disertaţie am amânat-o”, a mai scris Moşteanu.

Cum se ”apără” Ionuț Moșteanu

Despre acuzaţiile care i s-au adus, că şi-a falsificat CV-ul, Ionuţ Moşteanu a precizat:

”Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greşeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze. În 30 de ani de muncă, am dovedit putere de muncă, spirit de echipă, relaţii colegiale bune, adaptare rapidă, decizii curajoase pentru binele mai mare. Toate astea sunt de aproape 9 ani în slujba statului şi o să le folosesc în fiecare zi”.

Reacţia ministrului a venit după ce publicaţia Libertatea a relatat că ministrul Ionuţ Moşteanu a postat în primul CV oficial, de pe site-ul companiei TAROM, în perioada când activa în Ministerul Transporturilor, o minciună. Potrivit sursei citate, ministrul, la capitolul Educaţie, a trecut Universitatea Athenaeum, pe care susţinea că a urmat-o între anii 1996-2000.

De asemenea, în document se precizează că actualul şef al MApN ar fi absolvit Management în cadrul acestei instituţii de învăţământ superior.

După cum reiese din acest CV, diploma de la Athenaeum era singura diplomă universitară pe care o deţinea Moşteanu, în perioada respectivă.

Într-un răspuns pentru ziar, Universitatea Athenaeum neagă că Moşteanu ar fi fost vreodată student aici.

„Dl Moşteanu Liviu-Ionuţ, în prezent Ministru al Apărării Naţionale, nu este absolvent al Universităţii Athenaeum din Bucureşti – specializarea Management. Dl Moşteanu Liviu-Ionuţ, în prezent Ministru al Apărării Naţionale, nu a fost niciodată student al Universităţii Athenaeum din Bucureşti. Specializarea Management a fost autorizată provizoriu în cadrul Universităţii Athenaeum din Bucureşti abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncţionând în cadrul universităţii noastre”, se arată în răspunsul semnat de prof. univ. dr. Emilia Vasile, preşedinte al Senatului Universităţii Athenaeum.

28-11-2025

