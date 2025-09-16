De ce nu poate fi securizată complet granița României cu Ucraina. „Ar fi un cost de nesuportat pentru nimeni”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus marţi la Galaţi că incursiunile dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez au fost provocări, iar NATO a răspuns rapid prin iniţiativa „Santinela Estică” pentru a întări securitatea flancului de est.

„Ce am văzut săptămâna trecută în Polonia au fost provocări, ce am văzut sâmbătă acolo a fost tot o provocare. Testează mod de reacţie, timp de reacţie, provoacă în continuare. Cel mai important lucru este că săptămâna trecută NATO s-a mişcat foarte repede şi a anunţat acea iniţiativă, „Santinela Estică”. Chiar astăzi şeful Armatei române are o primă discuţie pe această temă cu aliaţii, vor fi discuţii în perioada care urmează şi aliaţii au înţeles şi au decis că trebuie să întărească securitatea pe flancul de est. Mă aştept în următoarele săptămâni, în urma discuţiilor, să vedem o creştere a capabilităţilor de apărare şi descurajare pe flancul de est, asta incluzând şi România. Este o discuţie care este în curs şi eu astăzi o să am o discuţie cu Kubilius (comisarul european pentru apărare şi spaţiu. n.r.) spre seară, în jur de ora 7:00. Este o perioadă în care au loc discuţii dese, mult mai dese decât au fost vreodată între noi, aliaţii NATO şi partenerii europeni”, a afirmat ministrul.

Ionuţ Moşteanu a subliniat că România nu este o ţară aflată în război, precum Ucraina, iar securizarea întregului teritoriu şi a celei mai lungi frontiere cu Ucraina prin sisteme antiaeriene ar presupune un cost imposibil de susţinut.

De ce securizarea completă a frontierei cu Ucraina ar fi nesustenabilă pe timp de pace

„Şi, din nou, repet, nu suntem o ţară în război, aşa cum este Ucraina, să înţesăm tot teritoriul României, toată frontiera pe care o avem. Ar fi un cost de nesuportat pentru nimeni, avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina, imaginaţi-vă ce ar însemna să punem antiaeriană pe toată frontiera, asta din punct de vedere financiar. Ca ţară NATO, avem această umbrelă, această protecţie pe care NATO ne-o oferă şi ne îndeplinim atribuţiile în acest cadru şi împreună cu ei o să fim în viitor mai pregătiţi pentru genul acesta de provocări şi vor fi nişte lucruri cu care va trebui să ne obişnuim şi la care să răspundem din ce în ce mai bine”, a adăugat Ionuţ Moşteanu.

Șeful MApN a oferit duminică clarificări despre misiunea de sâmbătă noaptea, în care piloții F-16, autorizați să doboare o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României, au decis să nu deschidă focul din cauza riscurilor colaterale.

Ce s-a întâmplat în Polonia

Polonia se află în stare de alertă după ce o serie de drone ruseşti au pătruns săptămâna trecută în spaţiul aerian polonez în cadrul unei incursiuni de o amploare fără precedent.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacțiile NATO fără a provoca o reacție pe scară largă.

