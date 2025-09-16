De ce nu poate fi securizată complet granița României cu Ucraina. „Ar fi un cost de nesuportat pentru nimeni”

Stiri actuale
16-09-2025 | 18:26
drone
Shutterstock

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus marţi la Galaţi că incursiunile dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez au fost provocări, iar NATO a răspuns rapid prin iniţiativa „Santinela Estică” pentru a întări securitatea flancului de est.

autor
Claudia Alionescu

Ce am văzut săptămâna trecută în Polonia au fost provocări, ce am văzut sâmbătă acolo a fost tot o provocare. Testează mod de reacţie, timp de reacţie, provoacă în continuare. Cel mai important lucru este că săptămâna trecută NATO s-a mişcat foarte repede şi a anunţat acea iniţiativă, „Santinela Estică”. Chiar astăzi şeful Armatei române are o primă discuţie pe această temă cu aliaţii, vor fi discuţii în perioada care urmează şi aliaţii au înţeles şi au decis că trebuie să întărească securitatea pe flancul de est. Mă aştept în următoarele săptămâni, în urma discuţiilor, să vedem o creştere a capabilităţilor de apărare şi descurajare pe flancul de est, asta incluzând şi România. Este o discuţie care este în curs şi eu astăzi o să am o discuţie cu Kubilius (comisarul european pentru apărare şi spaţiu. n.r.) spre seară, în jur de ora 7:00. Este o perioadă în care au loc discuţii dese, mult mai dese decât au fost vreodată între noi, aliaţii NATO şi partenerii europeni”, a afirmat ministrul.

Ionuţ Moşteanu a subliniat că România nu este o ţară aflată în război, precum Ucraina, iar securizarea întregului teritoriu şi a celei mai lungi frontiere cu Ucraina prin sisteme antiaeriene ar presupune un cost imposibil de susţinut.

De ce securizarea completă a frontierei cu Ucraina ar fi nesustenabilă pe timp de pace

Şi, din nou, repet, nu suntem o ţară în război, aşa cum este Ucraina, să înţesăm tot teritoriul României, toată frontiera pe care o avem. Ar fi un cost de nesuportat pentru nimeni, avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina, imaginaţi-vă ce ar însemna să punem antiaeriană pe toată frontiera, asta din punct de vedere financiar. Ca ţară NATO, avem această umbrelă, această protecţie pe care NATO ne-o oferă şi ne îndeplinim atribuţiile în acest cadru şi împreună cu ei o să fim în viitor mai pregătiţi pentru genul acesta de provocări şi vor fi nişte lucruri cu care va trebui să ne obişnuim şi la care să răspundem din ce în ce mai bine”, a adăugat Ionuţ Moşteanu.

Șeful MApN a oferit duminică clarificări despre misiunea de sâmbătă noaptea, în care piloții F-16, autorizați să doboare o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României, au decis să nu deschidă focul din cauza riscurilor colaterale.

Citește și
drone, soldati
Dronele, noua prioritate a apărării. România vrea să devină hub regional prin parteneriate cu Ucraina și SUA

Ce s-a întâmplat în Polonia

Polonia se află în stare de alertă după ce o serie de drone ruseşti au pătruns săptămâna trecută în spaţiul aerian polonez în cadrul unei incursiuni de o amploare fără precedent.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacțiile NATO fără a provoca o reacție pe scară largă.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, NATO, Polonia, drone, ministrul apararii, Ionuţ Moşteanu,

Dată publicare: 16-09-2025 18:26

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Președintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”
Stiri externe
Președintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează marţi dpa.  

Dronele, noua prioritate a apărării. România vrea să devină hub regional prin parteneriate cu Ucraina și SUA
Stiri actuale
Dronele, noua prioritate a apărării. România vrea să devină hub regional prin parteneriate cu Ucraina și SUA

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a discutat cu oficialii ucraineni despre dezvoltarea unor proiecte comune de producţie de drone în România.

Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic
Stiri externe
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic

Misiunea "Noua Santinelă Estică", anunțată de NATO, a început. După incidentele cu dronele rusești din România și Polonia, Alianța a început dislocarea de avioane și nave, de-a lungul flancului estic.

Șefa diplomației europene, despre intruziunea spațiului românesc de o dronă rusească: Încălcare inacceptabilă a suveranității
Stiri Politice
Șefa diplomației europene, despre intruziunea spațiului românesc de o dronă rusească: Încălcare inacceptabilă a suveranității

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ''inacceptabilă'' a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o ''escaladare imprudentă''.

 

MApN: Dronele rusești au pătruns de 10 ori în spațiul aerian românesc de la începutul războiului în Ucraina
Stiri actuale
MApN: Dronele rusești au pătruns de 10 ori în spațiul aerian românesc de la începutul războiului în Ucraina

MApN anunță că, în peste jumătate dintre atacurile cu drone ale Rusiei lângă granița României, resturi au ajuns pe teritoriul național.

Recomandări
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România
Stiri Sociale
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România

Prețurile la alimentele de bază pentru care guvernele Ciolacu 1 și 2 au plafonat adaosul comercial s-au dublat în ultimii doi ani, arată datele oficiale INS.

 

Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu
Stiri actuale
Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu

Procurorii au detaliat în rechizitoriul prin care fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost trimis în judecată modul în care ecosistemul de propagandă și dezinformare al Federației Ruse a fost folosit în contextul anului electoral 2024.

Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Stiri actuale
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF spune că reorganizarea instituției va urma după digitalizare. El explică și controalele frecvente la micii contribuabili: inspectorii evită marile firme, unde munca e mai complicată.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Septembrie 2025

48:08

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28