MAE condamnă atacul asupra Kievului: Încă o dovadă flagrantă a dispreţului total al Rusiei faţă de eforturile pentru pace

Ministerul Afacerilor Externe condamnă atacul aerian major de miercuri seară al Rusiei asupra Kievului, care a provocat numeroase victime civile şi pagube importante, inclusiv la clădirile care găzduiesc Delegaţia UE şi British Council.

”Este încă o dovadă flagrantă a dispreţului total al Rusiei faţă de eforturile internaţionale pentru pace. Aceste atacuri se adaugă la lista lungă de crime de război comise de Rusia împotriva Ucrainei şi a poporului ucrainean”, transmite MAE.

Ministrul Afacerilor Externe subliniază că trebuie făcute toate eforturile pentru ca autorii să fie traşi la răspundere.

”România este pe deplin solidară cu Ucraina şi cu lupta sa legitimă pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale. Gândurile noastre se îndreaptă către victimele atacului şi către familiile lor, precum şi către personalul EUDEL (Delegaţia UE - n.r.) şi al British Council”, mai arată MAE în mesaj.

Zelenski cere sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi că ultimele atacuri dovedesc că lumea ar trebui să introducă sancţiuni mai dure împotriva Rusiei ca răspuns la atacurile sale şi pentru a forţa Kremlinul să se angajeze la respectarea unei încetări a focului.

”Rusia preferă balistica în locul negocierilor”, a scris Zelenski pe X. ”Alege să continue crimele în loc să pună capăt războiului”, a subliniat el, cerând totodată reacţii diplomatice mai puternice din partea Chinei şi Ungariei, două ţări care au păstrat relaţii strânse cu Rusia. El a îndemnat, de asemenea, la sporirea sancţiunilor.

O serie de lideri au reacţionat după atacul de la Kiev din cursul nopţii, între care Maia Sandu, Emmanuel Macron, Keir Starmer și Pedro Sanchez. Volodimir Zelenski le-a preluat postările pe contul său de X şi le-a mulţumit fiecăruia în parte.

