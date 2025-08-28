MAE condamnă atacul asupra Kievului: Încă o dovadă flagrantă a dispreţului total al Rusiei faţă de eforturile pentru pace

Stiri actuale
28-08-2025 | 17:21
rusia atac kiev
Getty

Ministerul Afacerilor Externe condamnă atacul aerian major de miercuri seară al Rusiei asupra Kievului, care a provocat numeroase victime civile şi pagube importante, inclusiv la clădirile care găzduiesc Delegaţia UE şi British Council.

autor
Mihaela Ivăncică

”Este încă o dovadă flagrantă a dispreţului total al Rusiei faţă de eforturile internaţionale pentru pace. Aceste atacuri se adaugă la lista lungă de crime de război comise de Rusia împotriva Ucrainei şi a poporului ucrainean”, transmite MAE.

Ministrul Afacerilor Externe subliniază că trebuie făcute toate eforturile pentru ca autorii să fie traşi la răspundere.

rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev
rusia atac kiev rusia atac kiev

”România este pe deplin solidară cu Ucraina şi cu lupta sa legitimă pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale. Gândurile noastre se îndreaptă către victimele atacului şi către familiile lor, precum şi către personalul EUDEL (Delegaţia UE - n.r.) şi al British Council”, mai arată MAE în mesaj.

Citește și
Dmitri Peskov
Peskov: Rusia nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul ucrainean

Zelenski cere sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi că ultimele atacuri dovedesc că lumea ar trebui să introducă sancţiuni mai dure împotriva Rusiei ca răspuns la atacurile sale şi pentru a forţa Kremlinul să se angajeze la respectarea unei încetări a focului.

”Rusia preferă balistica în locul negocierilor”, a scris Zelenski pe X. ”Alege să continue crimele în loc să pună capăt războiului”, a subliniat el, cerând totodată reacţii diplomatice mai puternice din partea Chinei şi Ungariei, două ţări care au păstrat relaţii strânse cu Rusia. El a îndemnat, de asemenea, la sporirea sancţiunilor.

O serie de lideri au reacţionat după atacul de la Kiev din cursul nopţii, între care Maia Sandu, Emmanuel Macron, Keir Starmer și Pedro Sanchez. Volodimir Zelenski le-a preluat postările pe contul său de X şi le-a mulţumit fiecăruia în parte.

Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, MAE, atac,

Dată publicare: 28-08-2025 17:11

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
Citește și...
Pericolul care pândește Rusia din cauza indiferenței lui Putin de a pune capăt războiului din Ucraina. Tensiuni la Moscova
Stiri externe
Pericolul care pândește Rusia din cauza indiferenței lui Putin de a pune capăt războiului din Ucraina. Tensiuni la Moscova

Economia fragilizată a Rusiei, marcată de încetinirea creşterii şi de un deficit bugetar în expansiune, ar putea deveni un factor decisiv în calculele preşedintelui Vladimir Putin privind eventuale negocieri cu Ucraina, relatează CNBC.

Peskov: Rusia nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul ucrainean
Stiri externe
Peskov: Rusia nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul ucrainean

Rusia are o opinie negativă despre propunerile europene în legătură cu garanţiile de securitate pentru Ucraina şi nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul vecinului său, a anunţat miercuri Kremlinul, informează Reuters.

Locațiile propuse de Zelenski pentru viitoare negocieri de pace cu Rusia. Ce continuă să ceară Moscova pentru a opri războiul
Stiri externe
Locațiile propuse de Zelenski pentru viitoare negocieri de pace cu Rusia. Ce continuă să ceară Moscova pentru a opri războiul

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus state din Golf, mai multe ţări europene şi Turcia ca potenţiale gazde pentru viitoare negocieri de pace cu Rusia, informează DPA.

Trump exclude un război între SUA și Rusia, dar îl amenință pe Putin. ”Noi vrem un sfârșit”
Stiri externe
Trump exclude un război între SUA și Rusia, dar îl amenință pe Putin. ”Noi vrem un sfârșit”

Preşedintele american Donald Trump anunţă marţi că este pregătit să impună sancţiuni economice Rusiei, dacă preşedintele rus Vladimir Putin refuză să accepte un armistiţiu şi ameninţă cu consecinţe grave, relatează Reuters.

Liderul european care s-a împrietenit cu Trump la golf speră ca președintele SUA să-și piardă răbdarea: Atunci va lua măsuri
Stiri externe
Liderul european care s-a împrietenit cu Trump la golf speră ca președintele SUA să-și piardă răbdarea: Atunci va lua măsuri

Preşedintele finlandez Alexander Stubb l-a îndemnat marţi pe Donald Trump să ia măsuri care să oblige Rusia să se aşeze la masa negocierilor cu Ucraina, exprimându-şi speranţa că răbdarea preşedintelui american faţă de Moscova se va „epuiza”.  

Recomandări
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența
Stiri Politice
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Noi reglementări pentru impozitarea multinaționalelor din România. Explicația Guvernului
Stiri Economice
Noi reglementări pentru impozitarea multinaționalelor din România. Explicația Guvernului

Executivul a aprobat joi, prin ordonanţă, noi reglementări referitoare la asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale.

Soții Iohannis au fost somați de ANAF să elibereze un imobil din Sibiu şi să plătească un milion de euro
Stiri actuale
Soții Iohannis au fost somați de ANAF să elibereze un imobil din Sibiu şi să plătească un milion de euro

Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală a solicitat soţilor Iohannis eliberarea unui imobilul din Sibiu, precum şi plata voluntară a sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă, aferente perioadei 1999 - 2015.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 August 2025

49:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59