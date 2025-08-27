Locațiile propuse de Zelenski pentru viitoare negocieri de pace cu Rusia. Ce continuă să ceară Moscova pentru a opri războiul

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus state din Golf, mai multe ţări europene şi Turcia ca potenţiale gazde pentru viitoare negocieri de pace cu Rusia, informează DPA.

Într-un mesaj video, Zelenski a spus că în această săptămână vor avea loc discuţii cu reprezentanţi ai acestor ţări.

''În ce ne priveşte, totul va fi pregătit deplin pentru a pune capăt acestui război. Singurele semnale pe care Rusia le trimite indică faptul că intenţionează să continue să ocolească negocierile reale'', a adăugat şeful statului ucrainean.

Anterior în acest an, Rusia şi Ucraina au purtat, la Istanbul, primele discuţii directe începând din 2022, ajungând la acorduri limitate asupra unor chestiuni umanitare precum schimburi de prizonieri, însă nu au înregistrat progrese în direcţia unui acord mai amplu.

Eforturile preşedintelui american Donald Trump de a media un acord în această lună, inclusiv prin reuniuni cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska şi cu Zelenski şi mai mulţi lideri europeni la Washington nu s-au soldat cu rezultate notabile.

Pentru a accepta o pace, Moscova continuă să ceară ca Ucraina să renunţe la aderarea la NATO şi ca această ţară să cedeze teritorii, solicitări respinse ferm de Kiev.

Până acum Rusia a respins propunerile pentru o întâlnire directă între Putin şi Zelenski, susţinând că o asemenea discuţie trebuie să fie pregătită la nivel mai scăzut prin acorduri concrete. Kremlinul a respins orice discuţii în Europa, argumentând că statele Uniunii Europene nu sunt neutre în conflictul din Ucraina.

Duminică s-au împlinit exact trei ani şi jumătate de la începerea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina.

