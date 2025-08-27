Peskov: Rusia nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul ucrainean

Stiri externe
27-08-2025 | 15:42
Dmitri Peskov
Getty

Rusia are o opinie negativă despre propunerile europene în legătură cu garanţiile de securitate pentru Ucraina şi nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul vecinului său, a anunţat miercuri Kremlinul, informează Reuters.

autor
Vlad Dobrea

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lăudat eforturile preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, calificându-le drept „foarte importante”, şi a declarat că Moscova speră ca acestea să continue.

Ca parte a unui potenţial acord de pace, aliaţii europeni ai Ucrainei lucrează la elaborarea unui set de garanţii pentru Ucraina care să o protejeze de un posibil atac viitor al Rusiei. Însă Peskov a afirmat că desfăşurarea de trupe europene în Ucraina ar însemna prezenţa NATO în această ţară, lucru pe care Rusia a încercat să îl împiedice încă de la început.

„De fapt, la început, avansarea infrastructurii militare a NATO şi infiltrarea acestei infrastructuri militare în Ucraina ar putea fi probabil numite printre cauzele principale ale situaţiei de conflict care a apărut”, a spus el. „Deci, avem o atitudine negativă faţă de aceste discuţii”, a punctat Peskov.

Toate părţile sunt de acord că garanţiile de securitate pentru Ucraina trebuie să facă parte din orice eventual acord de pace, dar nu sunt de acord în mod fundamental cu privire la forma pe care ar trebui să o ia acestea.

Citește și
sanctiuni rusia
Sondaj Reuters/Ipsos: Majoritatea americanilor sprijină sancționarea partenerilor comerciali ai Rusiei

Rusia susţine că ar trebui să se numere printre garanţii securităţii Ucrainei şi doreşte să reia o propunere care a fost discutată între cele două părţi în 2022, în primele săptămâni ale războiului. Kievul respinge această propunere, afirmând că ar da Moscovei un drept de veto efectiv asupra oricărui sprijin militar extern pentru Ucraina.

Peskov a punctat că garanţiile de securitate sunt „unul dintre cele mai importante subiecte”, dar a repetat că Rusia nu consideră utilă discutarea lor în public. El a spus că summitul SUA-Rusia din această lună din Alaska, între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, a fost „foarte substanţial, constructiv şi util”.

Trump a declarat că Statele Unite nu vor trimite trupe în Ucraina ca parte a unor viitoare garanţii de securitate. Cu toate acestea, el a lăsat deschisă posibilitatea unei alte implicări militare a SUA, inclusiv cu sprijin aerian şi informaţional.

Peskov a declarat că negociatorii de pace ruşi şi ucraineni sunt în contact, dar nu poate da o dată pentru o următoare întâlnire. Cele două părţi au purtat ultima dată discuţii faţă în faţă la Istanbul, pe 23 iulie, într-o reuniune care a durat doar 40 de minute.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, NATO, dmitri peskov,

Dată publicare: 27-08-2025 15:42

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Sondaj Reuters/Ipsos: Majoritatea americanilor sprijină sancționarea partenerilor comerciali ai Rusiei
Stiri externe
Sondaj Reuters/Ipsos: Majoritatea americanilor sprijină sancționarea partenerilor comerciali ai Rusiei

Majoritatea americanilor susţin sancţionarea partenerilor comerciali ai Rusiei ca mijloc de a exercita presiune asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relevă un nou sondaj Reuters/Ipsos, publicat miercuri.

SUA au confiscat o cantitate record de droguri, capabilă să ucidă prin supradoză întreaga populaţie a Floridei
Stiri externe
SUA au confiscat o cantitate record de droguri, capabilă să ucidă prin supradoză întreaga populaţie a Floridei

Garda de Coastă a Statelor Unite a descărcat în Port Everglades, în Florida, 34 de tone de narcotice confiscate în ultimele trei luni din Oceanele Atlantic şi Pacific.

Un Boeing 737 a aterizat de urgență, în urma unei explozii. Resturi au fost recuperate de pe pistă
Stiri externe
Un Boeing 737 a aterizat de urgență, în urma unei explozii. Resturi au fost recuperate de pe pistă

Un Boeing 737 a efectuat o aterizare de urgență în urma unei explozii. Aeronava nu a mai ajuns la Paris și s-a întors la punctul de plecare.

Recomandări
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție au căzut de acord cu privire la măsurile ce vor fi luate în Pachetul 2. Printre altele, șefii secțiilor din spitale vor da concurs, iar valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 August 2025

48:23

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59