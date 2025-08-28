Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Clădirea care adăposteşte Delegaţia UE de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Costa s-a declarat "îngrozit" de această ultimă noapte de atacuri.

"UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea rusă nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina şi de poporul său", a declarat el, care a distribuit o fotografie a unui birou cu geamuri sparte şi multiple daune.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine. My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike. The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo August 28, 2025

Cel puţin 10 persoane au fost ucise şi 38 rănite în atacurile ruseşti asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi, au anunţat joi oficiali ucraineni.

Rusia a lansat 598 de drone şi 31 de rachete balistice şi de croazieră asupra Ucrainei în acest atac masiv, au informat Forţele Aeriene Ucrainene, citate de AFP.

Conform datelor preliminare, 563 de drone şi 26 de rachete au fost doborâte sau bruiate, au anunţat Forţele Aeriene într-un comunicat.

During the night strike, Russia also targeted diplomats—in direct breach of the Vienna convention. The EU mission to Ukraine was damaged. This requires not only the EU’s, but worldwide condemnation. We express solidarity with our EU colleagues and are ready to provide assistance. pic.twitter.com/NqP1JGJxIy — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) August 28, 2025

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul, în care şi-a pierdut viaţa şi un copil, a arătat lumii răspunsul Rusiei la diplomaţie, pe fondul eforturilor preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului.

