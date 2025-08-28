Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

28-08-2025 | 10:31
X.com/andrii_sybiha

Clădirea care adăposteşte Delegaţia UE de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

autor
Alexandru Toader

Costa s-a declarat "îngrozit" de această ultimă noapte de atacuri.

"UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea rusă nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina şi de poporul său", a declarat el, care a distribuit o fotografie a unui birou cu geamuri sparte şi multiple daune.

Cel puţin 10 persoane au fost ucise şi 38 rănite în atacurile ruseşti asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi, au anunţat joi oficiali ucraineni.

Rusia a lansat 598 de drone şi 31 de rachete balistice şi de croazieră asupra Ucrainei în acest atac masiv, au informat Forţele Aeriene Ucrainene, citate de AFP.

Citește și
Ionuţ Moşteanu și Denis Smîhal
Ucraina anunță că România îi va trimite al 23-lea pachet de ajutor militar, fără să precizeze ce conține

Conform datelor preliminare, 563 de drone şi 26 de rachete au fost doborâte sau bruiate, au anunţat Forţele Aeriene într-un comunicat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul, în care şi-a pierdut viaţa şi un copil, a arătat lumii răspunsul Rusiei la diplomaţie, pe fondul eforturilor preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului.

Sursa: Agerpres

Atac „masiv” al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO
Atac „masiv” al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO

Un atac rusesc "masiv" a vizat Kievul în noaptea de miercuri spre joi şi a provocat cel opt patru morţi, dintre care un copil, în momentul în care eforturile diplomatice ale lui Donald Trump de a pune capăt războiului se împotmolesc.

Ucraina anunță că România îi va trimite al 23-lea pachet de ajutor militar, fără să precizeze ce conține
Ucraina anunță că România îi va trimite al 23-lea pachet de ajutor militar, fără să precizeze ce conține

Denis Șmîhal, ministrul Apărării de la Kiev, a anunţat că Bucureştiul va transfera în curând Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, precizând că acesta va fi cel de-al 23-lea trimis până în prezent.

Ministrul Ionuț Moșteanu, la Kiev: Vom colabora cu Ucraina pentru dezvoltarea de armament ”prin Programul european SAFE”
Ministrul Ionuț Moșteanu, la Kiev: Vom colabora cu Ucraina pentru dezvoltarea de armament ”prin Programul european SAFE”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat, luni, că s-a întâlnit la Kiev cu omologul său din Ucraina, Denîs Șmîhal, cu care a vorbit despre securitatea Ucrainei și ”pacea pe care ne-o dorim cu toții”.  

Cât vor crește impozitele pe proprietate. Două exemple date de premierul Bolojan. „Un impact direct asupra locuitorilor”
Cât vor crește impozitele pe proprietate. Două exemple date de premierul Bolojan. „Un impact direct asupra locuitorilor”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că va creşte baza de impozitare la impozitele pe proprietate - casă şi maşină - la persoanele fizice, menţionând că o bună parte din acest venit va rămâne autorităţilor locale.

Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca un paravan.

Cine este polițistul care l-a prins agresorul livratorului din Bangladesh. Era în timpul liber când a intervenit
Cine este polițistul care l-a prins agresorul livratorului din Bangladesh. Era în timpul liber când a intervenit

Poliţistul care a intervenit prompt după ce un tânăr de 20 de ani a lovit un livrator din Bangladesh, spunându-i că este „invadator” şi cerându-i să se întoarcă în ţara sa se numește Andrei Jianu.

