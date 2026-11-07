„La această oră, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile. Vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceţii sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Caraş-Severin, Dolj, Hunedoara şi Mehedinţi”, notează reprezentanţii Centrului Infotrafic, citează News.ro.

Pe arterele rutiere importante, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti, A7 Ploieşti – Bacău, DN 1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, circulaţia se desfăşoară preponderent pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună, valorile de trafic fiind normale.

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, circulaţia rutieră rămâne închisă pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea) şi pe DN 7C Transfăgărăşan, între Piscul Negru (judeţul Argeş) și Bâlea Cascadă (judeţul Sibiu), pe sectorul kilometric 108+000 metri - 130+800 metri.

De asemenea, în perioada 28 octombrie – 04 decembrie, se execută lucrări de reparaţie la rosturile de dilataţie, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, la km. 64+884 metri: trafic alternativ dirijat cu semafoare, pe maximum 1/2 din calea 1 (sens Giurgiu - Ruse), în perioada 28.10.2026 – 13.11.2026; trafic alternativ dirijat cu semafoare, pe maximum 1/2 din calea 2 (sens Ruse - Giurgiu), în perioada 13.11.2026 – 04.12.2026. Circulaţia rutieră este restricţionată atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii.

Recomandări pentru șoferi

„Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător. Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă”, transmit poliţiştii.

Ei amintesc că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea, cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie.

De asemenea, subliniază că pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic.