„PSD n-a respectat înţelegerile. Când le-au fost afectate interesele, au căutat să blocheze, să întârzie totul. Când n-am mai permis furturile şi risipa, au dat jos Guvernul. În aceste condiţii, a te mai alia în continuare ar fi însemnat să repetăm 2023-2024”, a declarat Bolojan, vineri seară, potrivit News.ro.

El a amintit de sloganul mai vechi ”PNL şi PSD, aceeaşi mizerie” şi a spus că nu vrea ca PNL să mai treacă prin aşa ceva.

Liderul liberal a descris cum a funcţionat coaliţia: ”Dacă ai o coaliţie cu oameni care nu respectă nimic, care mint, care-şi bat joc de orice înţelegere, cu care fixezi că te vezi la ora şase şi ei nu vin nici la opt, dar nu sună să te anunţe şi după aceea te trezeşti cu anunţul la televizor. Cum să faci treabă?”.

De ce a votat PNL instalarea actualului guvern

Liderul PNL a explicat şi de ce partidul a votat instalarea actualului guvern: unele ministere rămăseseră fără bani, inclusiv pentru urgenţe.

„Totul e bine în România până când Unitatea de Primiri Urgenţe de la Focşani, de la Buzău nu mai funcţionează, nu mai primeşte pacienţi”, a spus fostul premier, adăugând că ”ţara asta este pe primul loc”.

Bolojan a făcut o comparaţie cu Croaţia, al cărei premier a împlinit zece ani în funcţie, în timp ce România a avut zece premieri în aceeaşi perioadă.

„Nici magazinul de la colţ de stradă nu merge bine dacă în fiecare an îi schimbi vânzătorul, dar dacă schimbi managerul”, a spus Bolojan.