Potrivit sursei citate, în intervalul 23 noiembrie, ora 8:00 - 24 noiembrie, ora 8:00, în Capitală, cerul va fi mai mult noros şi, temporar, va ploua (cantităţi de apă în general 5 - 10 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare după-amiaza (viteze de 40 - 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 10 - 11 grade, iar cea minimă între zero şi două grade, potrivit Agerpres.

De asemenea, marţi, între orele 8:00 - 20:00, vremea se va răci, astfel că valorile termice se vor situa uşor sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare (viteze la rafală de 40 - 45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade.

În intervalul 23 noiembrie, ora 10:00 - 24 noiembrie, ora 20:00, pentru Municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare meteorologică de intensificări ale vântului şi răcire a vremii.