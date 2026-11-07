Printre proiectele prezentate se numără și unele premiate internațional, inclusiv la Cannes.

Premiată în acest an la Cannes cu „Best Immersive Work”, povestea „Katábasis", semnată de francezul Ugo Arsac, a fost prezentată deja la festival.

Spectatorii sunt purtați prin lumea nevăzută de sub New York, unde oamenii locuiesc, muncesc sau se ascund.

În cadrul festivalului, spectatorii pot descoperi aceeași poveste în două realități diferite. Fie pot lua parte la aceasta ca personaje active cu ajutorul tehnologiei VR sau se pot bucura de spațiul imersiv.

„Am văzut un telefon pe care a trebuit să-l ridic, sunt prinsă lângă o statuie foarte mare”.

„Am ridicat un receptor de telefon și stau pe un canion și am o statuie enormă în față”.

„Tre' să îi arăt acum un loc în care să mă mișc și nu îmi arată mâna”.

„Am uitat de realitatea în care sunt fizic, te copleșește destul de repede când intri în lumea virtuală”.

Prezentate sunt și creații românești, inclusiv „Human Violins – Prelude", regizat de Ioana Mischie, care a fost selectat acum 2 ani pentru competiția imersivă de la Cannes.

„Proiecțiile imersive sunt minunate pentru multiple generații care vin împreună”

Ioana Mischie, artist imersiv, director artistic festival „Future Frames”: „Proiecțiile imersive sunt minunate pentru multiple generații care vin împreună și dialoghează și dezbat. În VR poți să influențezi o poveste, poți să pășești în pielea unui personaj”.

Nu lipsesc nici instalațiile interactive care îmbină arta, fotografia și matematica.

Adi Voicu, regizor, artist imersiv: „În primă fază mi-am propus să imersez publicul în duba Jandarmeriei, a doua oară - în mintea matematicianului, din nou, o zonă foarte rough. Treaba asta contrazice orice formă de discurs de tip cinematografic”.

Adrian Diaconu, profesor asociat la University of Minnesota: „Am avut privilegiul să contribui cu o tablă cu o problemă matematică celebră la filmul „A beautiful mind”, care povestește viața lui John Ash, pe care l-am cunoscut personal”.

Alexandru Baltă, coordonator masterat new media design UNATC: „Foarte mult din ce se întâmplă aici este rezultatul unor munci de cercetare”.

Future Frames, primul festival dedicat cinema-ului imersiv din România, continuă și în weekend.