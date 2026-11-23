ANM: Ploi, ninsori, intensificări ale vântului şi viscol la munte, până marţi seară. Zonele cu cod galben și portocaliu

Meteorologii au emis, luni, o informare de precipitaţii mixte şi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a ţării, respectiv de viscol la munte, valabilă până marţi seara în întreaga ţară.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 23 noiembrie, ora 10:00 - 24 noiembrie, ora 20:00, temporar vor fi precipitaţii în majoritatea regiunilor. Astfel, în zonele de munte şi în nordul Moldovei vor predomina ninsorile, în Maramureş, Transilvania şi în zonele deluroase la început va ploua, apoi precipitaţiile se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 10 - 20 cm, dar pe alocuri şi în zonele deluroase din centrul şi nordul ţării, în general de 2 - 6 cm. Luni şi marţi (23 şi 24 noiembrie), vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40 - 60 km/h. La altitudini mari, rafalele vor fi de peste 80 - 100 km/h. Totodată, ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător şi în zonele joase de relief, mai ales din centrul şi nordul ţării. Recomandări Video Ger și ninsori, valuri de căldură, viscol și zăpezi. Ce iarnă aduce în România ...

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Vremea azi, 22 noiembrie. Temperaturile încep să scadă, dar vremea se menține ... ANM precizează că vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord a ţării, iar marţi şi în cea de sud, timp în care valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade.

Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi viscol Totodată, ANM a emis luni o serie de avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabile până marţi seara în peste jumătate din ţară şi în mai multe zone montane. Potrivit meteorologilor, în intervalul 23 noiembrie, ora 10:00 - 24 noiembrie, ora 2:00, va fi Cod galben de ninsori viscolite moderate cantitativ, strat de zăpadă şi intensificări ale vântului în Carpaţii Occidentali, Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură. În aceste zone, stratul de zăpadă va fi 5 - 10 cm, iar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60 - 90 km/h, viscolind ninsoarea. În acelaşi interval, va fi în vigoare un Cod portocaliu de viscol puternic în Carpaţii Meridionali şi Carpaţii de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, unde va ninge, iar vântul va sufla tare, cu rafale de 100 - 120 km/h, în timp ce vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. De asemenea, în perioada 23 noiembrie, ora 10:00 - 24 noiembrie, ora 2:00, un Cod galben de intensificări ale vântului va afecta vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul şi sudul Moldovei, precum şi Dobrogea. Astfel, în aceste areale, vântul va avea intensificări de 50 - 70 km/h.

Conform prognozei de specialitate, un alt Cod galben de ninsori viscolite va fi valabil pe parcursul zilei de marţi, între orele 2:00 - 10:00, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, unde temporar va ninge slab cantitativ, dar vântul va avea intensificări cu viteze de 60 - 90 km/h. Tot marţi, în acelaşi interval orar, va fi Cod portocaliu de viscol puternic în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri. Vântul va sufla cu rafale de 100 - 120 km/h, în timp ce vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. ANM estimează că, marţi, 24 noiembrie, între orele 10:00 - 20:00, o atenţionare Cod galben de ninsori viscolite vizează zone din Carpaţii Meridionali şi local din Carpaţii Orientali. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 60 - 90 km/h, viscolind ninsoarea. Pe durata aceleiaşi perioade, în vestul şi în sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, în sudul şi în estul Transilvaniei, precum şi în vestul Moldovei, un Cod galben de intensificări ale vântului va fi în vigoare, rafalele urmând să atingă 50 - 70 km/h. Meteorologii precizează că intensificări ale vântului vor mai fi şi în noaptea de marţi spre miercuri (24/25 noiembrie), local în Carpaţii Meridionali şi Orientali.

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