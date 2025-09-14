Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă

Avioanele de luptă ale României au monitorizat fiecare clipă în care drona Rusiei a survolat sâmbătă seară teritoriul național, dar piloții au decis să nu deschid focul, din cauza ”riscurilor colaterale”. Drona a părăsit România după 50 de minute.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a prezentat duminică evaluarea detaliată a incidentului produs sâmbătă seara, când o dronă a Rusiei a intrat în spațiul aerian al României și ne-a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.

Potrivit MApN, ”o dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei.

Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina”.

Armata precizează că avioanele de luptă ale României au monitorizat în permanență ținta și aveau autorizarea de a o doborî în orice moment, dar piloții au considerat că riscurile pentru cei de la sol sunt prea mari și ”au decis să nu deschidă focul”.

Două avioane de luptă ale Germaniei au venit în sprijinul aeronavelor românești

În sprijinul aeronavelor F-16 ale României au venit și două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale Germaniei, aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu.

”Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției.

Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

În sprijinul aeronavelor românești au venit și aliații germani dislocați la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21.30”, a precizat MApN.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO.

România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național, mai transmite MApN.

Doborârea unei astfel de drone este ”ultima soluție posibilă”, pentru a nu pune în pericol viețile celor de la sol

Ministerul Apărării Naționale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare.

Armata Română explică și cadrul legal, potrivit căruia doborârea prin deschiderea focului a unei astfel de drone se face doar ca ”ultimă soluție posibilă”, pentru a nu pune în pericol viețile celor de la sol:

”Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: „Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian naționalˮ.

În baza acestei legi, ministrul Apărării Naționale a semnat, în luna iulie 2025, ordinul prin care autorizarea de doborâre a dronelor revine comandanților desemnați prin planurile de operații.

