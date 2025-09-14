Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă

Stiri actuale
14-09-2025 | 15:37
avioane f-16 romania

Avioanele de luptă ale României au monitorizat fiecare clipă în care drona Rusiei a survolat sâmbătă seară teritoriul național, dar piloții au decis să nu deschid focul, din cauza ”riscurilor colaterale”. Drona a părăsit România după 50 de minute.

 

autor
Cristian Anton

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a prezentat duminică evaluarea detaliată a incidentului produs sâmbătă seara, când o dronă a Rusiei a intrat în spațiul aerian al României și ne-a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.

Potrivit MApN, ”o dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei.

Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina”.

Citește și
volodimir zelenski
Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului

Dronă rusească Geran

Armata precizează că avioanele de luptă ale României au monitorizat în permanență ținta și aveau autorizarea de a o doborî în orice moment, dar piloții au considerat că riscurile pentru cei de la sol sunt prea mari și ”au decis să nu deschidă focul”.

Două avioane de luptă ale Germaniei au venit în sprijinul aeronavelor românești 

În sprijinul aeronavelor F-16 ale României au venit și două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale Germaniei, aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu.

Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției.

Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

În sprijinul aeronavelor românești au venit și aliații germani dislocați la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21.30”, a precizat MApN.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO.

România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național, mai transmite MApN.

Doborârea unei astfel de drone este ”ultima soluție posibilă”, pentru a nu pune în pericol viețile celor de la sol

Ministerul Apărării Naționale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare.

Armata Română explică și cadrul legal, potrivit căruia doborârea prin deschiderea focului a unei astfel de drone se face doar ca ”ultimă soluție posibilă”, pentru a nu pune în pericol viețile celor de la sol:

Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: „Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian naționalˮ.

În baza acestei legi, ministrul Apărării Naționale a semnat, în luna iulie 2025, ordinul prin care autorizarea de doborâre a dronelor revine comandanților desemnați prin planurile de operații.

Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, romania, mapn, drona, informatii oficiale, explicatii, intrare,

Dată publicare: 14-09-2025 15:37

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
Oana Ţoiu, despre drona intrată în spaţiul aerian românesc: Astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile
Stiri actuale
Oana Ţoiu, despre drona intrată în spaţiul aerian românesc: Astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU.

Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului
Stiri actuale
Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pe rețeaua socială X, după ce o dronă rusească a fost interceptată pe cerul României.  

Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

Fost comandant al armatei SUA în Europa: Rusia testează intenționat apărarea aeriană a NATO. „Am putea face mai mult”
Stiri externe
Fost comandant al armatei SUA în Europa: Rusia testează intenționat apărarea aeriană a NATO. „Am putea face mai mult”

O dronă rusească a lovit o casă din voievodatul Lubin, în estul Poloniei, si a avariat acoperișul și un vehicul aflat pe proprietate, potrivit poliției. Nu s-au înregistrat victime.

Alertă pe litoralul românesc. Un obiect ce ar putea fi o aripă de dronă a fost descoperit la Eforie Nord
Stiri actuale
Alertă pe litoralul românesc. Un obiect ce ar putea fi o aripă de dronă a fost descoperit la Eforie Nord

Un obiect care ar putea fi o aripă de dronă a fost găsit, sâmbătă, la Eforie Sud şi predat salvamarilor, iar la faţa locului au ajuns autorităţile, care au început cercetările.

Recomandări
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației
Stiri externe
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației

Autorităţile au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la graniţa sud-vestică a statului.

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Fostul președinte rus care a spus despre români că ”nu sunt o națiune”, decorat de Vladimir Putin
Stiri externe
Fostul președinte rus care a spus despre români că ”nu sunt o națiune”, decorat de Vladimir Putin

Vladimir Putin l-a decorat duminică pe fostul preşedinte Dmitri Medvedev, informează EFE, care aminteşte că Medvedev a avut mai multe dispute aprinse cu Donald Trump în ultimele luni, cu comentarii belicoase pe reţelele de socializare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Septembrie 2025

02:05:27

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28