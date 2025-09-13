NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

”Toți suntem pe flancul estic”, a declarat șeful NATO când a anunțat lansarea operațiunii ”Santinela Estică”.

Aceasta implică dislocarea de trupe din Franța, Germania, Danemarca și Marea Britanie care să asigure un răspuns rapid la eventuale încălcări ale spațiului aerian al statelor NATO de către Rusia.

Decizia NATO vine după incursiunea dronelor rusești în Polonia. Agresiunea Rusiei a pus în evidență lipsa de pregătire adecvată a NATO pentru astfel de amenințări.

Mark Rutte: ”Ceea ce s-a întâmplat miercuri (în Polonia) nu a fost un incident izolat. Nesăbuința Rusiei în aer de-a lungul flancului nostru estic are o frecvență tot mai mare. Am văzut drone rusești încălcând spațiul nostru aerian în România, Estonia, Letonia și Lituania. Fie că este intenționat sau nu, este periculos și inacceptabil”.

Polonia a doborât 4 dintre cele 19 drone care au pătruns în spațiul său aerian în cursul unui atac rusesc în vestul Ucrainei. Incidentul a determinat NATO sa lanseze operațiunea „Santinela Estică”, menită să asigure un răspuns rapid la orice încălcare a teritoriului țărilor membre ale Alianței Nord-Atlantice.

Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa SACEUR: ”Santinela Estică” va fi flexibilă și agilă, furnizând descurajare mai concentrată și apărare exact unde și când e necesar. Va include capacități suplimentare, va integra bazele aeriene și de la sol, va impulsiona împărtășirea de informații între statele membre și, cel mai important, va consolida postura defensivă a Alianței. Am emis ordinul ca ”Santinela Estică” să devină operațională neîntârziat. Începe imediat”.

Mark Rutte: ”Este vorba despre flancul estic, deoarece există o amenințare directă la adresa flancului estic. Dar, în general, știți că nu-mi place acest gen de gândire cu privire la flancul estic, deoarece dă impresia că, dacă locuiesc la Madrid sau la Londra, sunt mai în siguranță decât dacă trăiesc în Tallinn, iar acest lucru nu este adevărat! Pentru că cele mai noi rachete rusești prind de 5 ori viteza sunetului și au nevoie doar de 5 minute în plus ca să atingă Madridul ori Londra, față de Tallinn ori Vilnius. În acest sens, toți (membrii NATO) suntem pe flancul estic”.

Donald Trump continuă să ezite

Jurnaliștii au insistat asupra decalajului dintre Rusia și NATO în ce privește utilizarea dronelor în războiul aerian, în condițiile în care dispozitivele intrate în Polonia - unele iefine, fabricate din lemn și spumă poliuretanică - au fost doborâte printr-un efort logistic mare, cu echipamente sofisticate, foarte scumpe.

Generalul Grynkewich a dezvăluit că - deși operațiunea din Polonia a fost un succes - în viitor se vor folosi arme mai ieftine, astfel încât să asigure sustenabilitatea protejării granițelor NATO.

Pe de altă parte, Donald Trump ezită să treacă la măsuri ferme împotriva Moscovei.

”Reporter: V-ați pierdut răbdarea cu Vladimir Putin?

Donald Trump: Mda, se epuizează rapid. O să trecem la măsuri foarte severe.

Reporter: În ce fel?

Donald Trump: Lovim dur cu sancțiuni vizând bănci rusești, vânzările de petrol, recurgem și la tarife vamale. Adevărul este însă că deja am luat măsuri de felul ăsta (fără efect)...”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













