Ro-Alert, în Tulcea. Armata a ridicat două aeronave F-16. O dronă a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriana Feteşti care au decolat sâmbătă, 13 septembrie, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

Update: La ora 18:12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F-16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite si nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei, potrivit sursei citate.

În momentul emiterii comunicatului situaţia este monitorizată de sistemele radar ale MApN şi aeronavele aflate în aer, menţionează MApN.

Știrea inițială:

”În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Ei reamintesc populaţiei că teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse.

”Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au mai afirmat pompierii.

