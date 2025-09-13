Ro-Alert, în Tulcea. Armata a ridicat două aeronave F-16. O dronă a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Stiri actuale
13-09-2025 | 19:34
drona rusia
Getty

Două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriana Feteşti care au decolat sâmbătă, 13 septembrie, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

autor
Aura Trif

Update: La ora 18:12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F-16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite si nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei, potrivit sursei citate.

În momentul emiterii comunicatului situaţia este monitorizată de sistemele radar ale MApN şi aeronavele aflate în aer, menţionează MApN.

Știrea inițială:

Citește și
instructor de pilates
Apar meserii noi în catalogul COR, precum instructorul de pilates și îngrijitorul de câini

”În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

ro alert tulcea

Ei reamintesc populaţiei că teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse.

”Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au mai afirmat pompierii.

La Palatul Culturii din Iași funcționează primul robot supraveghetor de muzeu din România. Vizitatorii sunt încântați

Sursa: News.ro

Etichete: tulcea, mesaj ro alert,

Dată publicare: 13-09-2025 18:44

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
Citește și...
Românii din Tulcea și ucrainenii vecini din Izmail, învățați cum să se apere în caz de dezastre
Stiri Sociale
Românii din Tulcea și ucrainenii vecini din Izmail, învățați cum să se apere în caz de dezastre

Românii din Tulcea și ucrainenii vecini din regiunea Odesa sunt învățați cum să se apere în caz de dezastre, mai ales în contextul războiului dus de Rusia pe teritoriul Ucrainei, care afectează și România. Proiectul este finanțat din fonduri europene.

Apar meserii noi în catalogul COR, precum instructorul de pilates și îngrijitorul de câini
Stiri Diverse
Apar meserii noi în catalogul COR, precum instructorul de pilates și îngrijitorul de câini

În ton cu vremurile moderne, apar meserii noi în România, legate de știință, artă, îngrijirea animalelor, sport, jocuri video și IT. Toate arată ritmul tot mai alert al inovației tehnologice și al digitalizării, care vor schimba profund piața muncii.

Cum a ajuns Polonia a 6-a mare economie a blocului comunitar european, ca Produs Intern Brut: ”Depășește majoritatea țărilor”
Stiri Economice
Cum a ajuns Polonia a 6-a mare economie a blocului comunitar european, ca Produs Intern Brut: ”Depășește majoritatea țărilor”

Considerată un adevărat succes economic al ultimilor decenii, Polonia reușește să se impună tot mai mult ca țară care are perspective de creștere, peste media Uniunii Europene, ba chiar într-un ritm mai alert decât țările vestice.

Recomandări
Oficial: Guvernul Bolojan nu va mai prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie
Stiri Economice
Oficial: Guvernul Bolojan nu va mai prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat faptul că decizia de a nu prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie a fost luată fără opoziție în coaliție.

Asasinarea lui Charlie Kirk zguduie America: ”Nu aveți habar ce ați dezlănțuit în toată țara!”
Stiri externe
Asasinarea lui Charlie Kirk zguduie America: ”Nu aveți habar ce ați dezlănțuit în toată țara!”

Mii de apeluri pentru a oferi ponturi și indicii, 33 de ore de cercetări frenetice și intuiția unui părinte. Toate acestea au contribuit la arestarea suspectului în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk.

Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”
Stiri externe
Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”

Președintele american Donald Trump s-a declarat pregătit să impună sancțiuni majore Rusiei, dar doar când toate țările NATO vor fi de acord și vor opri achiziția de petrol rusesc.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Septembrie 2025

02:02:30

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28