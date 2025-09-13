Ministrul Apărării: Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte. Ne vom proteja ţara

13-09-2025 | 14:13
Dronele rusești care vor pătrunde în spațiul aerian al României vor fi doborâte, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, precizând că autoritățile sunt în contact permanent cu centrul de comandă NATO, la fel ca în cazul Poloniei.

Mihaela Ivăncică

"Există, în fiecare săptămână, şi noi acum comunicăm la Ministerul Apărării, cazuri în care dronele sunt în nordul Dobrogei, la graniţă, foarte aproape de graniţă, iar azi-noapte avioanele din poliţia aeriană s-au ridicat pentru a veghea la siguranţa cetăţenilor. Dacă vreo dronă ar fi intrat în spaţiul aerian românesc, ar fi fost doborâtă. La fel, şi antiaeriana aflată la sol, în zonele cu concentraţie mare de populaţie de pe braţul Chilia, din nordul Dobrogei, este gata oricând să reacţioneze, dacă dronele intră în spaţiul aerian, aşa cum au făcut-o şi polonezii. Ne vom proteja ţara şi siguranţa fiecărui cetăţean", a spus Moşteanu la un post TV.

Întrebat dacă dronele ruseşti care intră în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, Moşteanu a răspuns: "Exact. Există, după ce legea a trecut în Parlament, o ierarhizare a comenzii şi, pentru anumite cazuri, trebuie să aprob eu, ca ministru, angajarea, şi dacă este nevoie o voi face. Au mai fost cazuri, în cele două luni, în care, văzând anumite aeronave care au intrat în zona controlată românească, s-au cerut aceste aprobări, iar eu le-am dat. De fiecare dată suntem în legătură cu centrul de comandă NATO, iar toate aceste lucruri le facem împreună cu aliaţii noştri."

Testarea reacției NATO prin multiple drone

Referitor la cele întâmplate în Polonia, ministrul Apărării consideră că a fost vorba despre o provocare a Rusiei, o testare a reacţiei NATO, nefiind o întâmplare sau un caz accidental.

"Cred că cuvântul corect este a testat reacţia NATO sau sintagma corectă este testat reacţia NATO, nu atacat Polonia. Evident că n-a fost o întâmplare, n-a fost un caz accidental. Vorbim de mai multe drone, n-a fost una singură. Una singură poate să fie defectă sau poate să fie bruiată de anumite sisteme. S-a mai întâmplat în Polonia. S-a mai întâmplat şi în România. Da. N-a fost un caz, au fost mai multe (...) A fost o provocare, o testare. Răspunsul Poloniei, răspunsul aliaţilor, este unul ferm. România este în contact permanent cu aliaţii NATO. Vorbim de invocarea articolului 4, care cere consultări între statele aliate pentru a decide împreună cum vor acţiona în continuare. Ceea ce este important după această provocare este să înţelegem că va trebui ca împreună cu aliaţii să crească suportul statelor de pe flancul estic. Aici vorbim de Polonia, vorbim însă şi de România şi e nevoie de o prezenţă militară aliată sporită, e nevoie de sporirea misiunilor de poliţie aeriană avansată. Noi avem acum pe teritoriul României cinci avioane ale Germaniei. Sunt două dintre ele în permanentă alertă", a adăugat Moşteanu. 

