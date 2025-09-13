Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pe rețeaua socială X, după ce o dronă rusească a fost interceptată pe cerul României.

Liderul ucrainean a comentat incidentul pe platforma X și cere mai multe sancțiuni împotriva Rusiei: „Astăzi, România a mobilizat avioane de luptă din cauza unei drone rusești în spațiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian al NATO timp de aproximativ 50 de minute. Tot astăzi, Polonia a răspuns militar la amenințarea dronelor de atac rusești.

De fapt, dronele rusești au fost prezente toată ziua în diferite regiuni ale Ucrainei, inclusiv în regiunile nordice, practic de-a lungul frontierei cu Belarus. Conform informațiilor preliminare, spațiul aerian al Belarusului a fost, de asemenea, utilizat pentru intrarea în spațiul aerian al Ucrainei în direcția Volyn.

Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Acest lucru nu poate fi o coincidență, o greșeală sau inițiativa unor comandanți de rang inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia – și exact așa acționează ei. La început, pași mici, iar în cele din urmă, pierderi mari.

De aceea, acțiunea trebuie să fie întotdeauna preventivă, bazată pe principiul că nu există amenințări militare minore din partea celor obișnuiți să distrugă independența și viețile altora. Rusia este obișnuită cu acest lucru și trebuie să simtă consecințele.

Sunt necesare sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerțului rus. Este necesară apărarea colectivă – iar Ucraina a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecție. Nu așteptați zeci de „shaheduri” și rachete balistice înainte de a lua în sfârșit decizii”.

Dronă rusească pe teritoriul României

Sâmbătă după-amiază, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriana Feteşti care au decolat sâmbătă, 13 septembrie, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

La ora 18:12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F-16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite si nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei, potrivit sursei citate.

În momentul emiterii comunicatului situaţia este monitorizată de sistemele radar ale MApN şi aeronavele aflate în aer, menţionează MApN.

Reacția Ministrului Apărării

"Scurtă informare. Forţele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spaţiul aerian naţional. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgenţă din Baza 86 Feteşti şi au urmărit drona până la dispariţia acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situaţia a fost monitorizată permanent, iar populaţia nu a fost în pericol. Misiunea este în desfăşurare şi revenim cu detalii", a scris Moşteanu pe Facebook.

El a transmis că "România îşi apără spaţiul aerian şi rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti".

Populația din Tulcea a fost informată prin două mesaje Ro-Alert asupra pericolului prăbușirii unor obiecte din spațiul aerian.

