Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului

Stiri actuale
13-09-2025 | 20:54
volodimir zelenski
AFP

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pe rețeaua socială X, după ce o dronă rusească a fost interceptată pe cerul României.  

autor
Aura Trif

Liderul ucrainean a comentat incidentul pe platforma X și cere mai multe sancțiuni împotriva Rusiei: „Astăzi, România a mobilizat avioane de luptă din cauza unei drone rusești în spațiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian al NATO timp de aproximativ 50 de minute. Tot astăzi, Polonia a răspuns militar la amenințarea dronelor de atac rusești.

De fapt, dronele rusești au fost prezente toată ziua în diferite regiuni ale Ucrainei, inclusiv în regiunile nordice, practic de-a lungul frontierei cu Belarus. Conform informațiilor preliminare, spațiul aerian al Belarusului a fost, de asemenea, utilizat pentru intrarea în spațiul aerian al Ucrainei în direcția Volyn.

Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Acest lucru nu poate fi o coincidență, o greșeală sau inițiativa unor comandanți de rang inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia – și exact așa acționează ei. La început, pași mici, iar în cele din urmă, pierderi mari.

De aceea, acțiunea trebuie să fie întotdeauna preventivă, bazată pe principiul că nu există amenințări militare minore din partea celor obișnuiți să distrugă independența și viețile altora. Rusia este obișnuită cu acest lucru și trebuie să simtă consecințele.

Citește și
Experţii militari bulgari investighează o dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas
Experţii militari bulgari investighează o dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas. VIDEO

Sunt necesare sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerțului rus. Este necesară apărarea colectivă – iar Ucraina a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecție. Nu așteptați zeci de „shaheduri” și rachete balistice înainte de a lua în sfârșit decizii”.

Dronă rusească pe teritoriul României

Sâmbătă după-amiază, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriana Feteşti care au decolat sâmbătă, 13 septembrie, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

La ora 18:12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F-16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite si nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei, potrivit sursei citate.

În momentul emiterii comunicatului situaţia este monitorizată de sistemele radar ale MApN şi aeronavele aflate în aer, menţionează MApN.

Reacția Ministrului Apărării

"Scurtă informare. Forţele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spaţiul aerian naţional. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgenţă din Baza 86 Feteşti şi au urmărit drona până la dispariţia acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situaţia a fost monitorizată permanent, iar populaţia nu a fost în pericol. Misiunea este în desfăşurare şi revenim cu detalii", a scris Moşteanu pe Facebook.

El a transmis că "România îşi apără spaţiul aerian şi rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti".

Populația din Tulcea a fost informată prin două mesaje Ro-Alert asupra pericolului prăbușirii unor obiecte din spațiul aerian. 

Greșeala care le-a dus pe două americance în Tunisia în loc de Nisa

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, romania, Zelenski, drona,

Dată publicare: 13-09-2025 20:49

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
Citește și...
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriana Feteşti care au decolat sâmbătă, 13 septembrie, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

Experţii militari bulgari investighează o dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas. VIDEO
Stiri externe
Experţii militari bulgari investighează o dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas. VIDEO

O dronă adusă de valuri a fost găsită vineri dimineața pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnițke, iar armata a transportat-o la o bază militară pentru a o examina, relatează presa bulgară.

Fost comandant al armatei SUA în Europa: Rusia testează intenționat apărarea aeriană a NATO. „Am putea face mai mult”
Stiri externe
Fost comandant al armatei SUA în Europa: Rusia testează intenționat apărarea aeriană a NATO. „Am putea face mai mult”

O dronă rusească a lovit o casă din voievodatul Lubin, în estul Poloniei, si a avariat acoperișul și un vehicul aflat pe proprietate, potrivit poliției. Nu s-au înregistrat victime.

Recomandări
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriana Feteşti care au decolat sâmbătă, 13 septembrie, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”
Stiri externe
NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

”Toți suntem pe flancul estic”, a declarat șeful NATO când a anunțat lansarea operațiunii ”Santinela Estică”.  

Asasinarea lui Charlie Kirk zguduie America: ”Nu aveți habar ce ați dezlănțuit în toată țara!”
Stiri externe
Asasinarea lui Charlie Kirk zguduie America: ”Nu aveți habar ce ați dezlănțuit în toată țara!”

Mii de apeluri pentru a oferi ponturi și indicii, 33 de ore de cercetări frenetice și intuiția unui părinte. Toate acestea au contribuit la arestarea suspectului în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Septembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28