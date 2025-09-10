Fost comandant al armatei SUA în Europa: Rusia testează intenționat apărarea aeriană a NATO. „Am putea face mai mult”

O dronă rusească a lovit o casă din voievodatul Lubin, în estul Poloniei, si a avariat acoperișul și un vehicul aflat pe proprietate, potrivit poliției. Nu s-au înregistrat victime.

Incidentul are loc după cel mai nou atac al Rusiei în Ucraina, care a determinat Polonia să mobilizele propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian, o premieră de la începutul războiului.

Generalul locotenent în retragere, Ben Hodges, fost comandant al forțelor armate americane din Europa, a declarat că Rusia face „teste intenționate ale sistemelor de apărare aeriană și de avertizare timpurie NATO și naționale”.

„Trebuie să fim capabili să răspundem eficient de fiecare dată”, a declarat Hodges pentru Reuters, adăugând: „Cu siguranță am putea face mai mult”.

Polonia a doborât mai multe drone rusești

După ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia a ridicat de la sol mai multe aeronave de luptă, care au deschis focul asupra aparatelor de zbor ale Moscovei.

Este pentru prima dată când un stat NATO trage asupra unor drone rusești pe propriul teritoriu. Armata poloneză a anunțat că a ridicat nivelul de alertă la maximum și a activat toate procedurile de apărare.

Aeroporturile din Varșovia, Rejov și Lublin, au fost închise, iar populația - îndemnată să rămână în case. Situația este urmărită atent și de Statele Unite. Secretarul de Stat american Marco Rubio a confirmat pentru CNN că a fost informat despre eveniment.

Premierul Donald Tusk spune că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la situaţie, precum şi la măsurile luate de Polonia împotriva ”obiectelor care au încălcat spaţiul aerian”.

Alertă aeriană şi în România

România a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române, în urma atacului masiv cu drone din ucraina, dar Ministerul Apărării anunţă că nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional.

„În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localităţii ucrainene Vâlcov, la graniţa cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare”, anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

