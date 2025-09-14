Oana Ţoiu, despre drona intrată în spaţiul aerian românesc: Astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile

14-09-2025 | 14:18
Oana Țoiu
Inquam Photos / George Calin

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU.

Mihaela Ivăncică

”Forţele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească ce a încălcat spaţiul nostru aerian în apropierea Dunării. Două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană au urmărit drona până când aceasta a părăsit spaţiul nostru aerian, fără a provoca pagube sau victime, după 50 de minute, iar două Eurofighter germane aliate au fost de asemenea pregătite în aer, monitorizând situaţia. Populaţia din România nu a fost niciun moment în pericol, dar astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile”, a scris ministrul pe X.

Ea afirmă că România condamnă comportamentul Rusiei şi ia măsurile necesare pentru a-şi proteja suveranitatea şi securitatea.

”Suntem în contact permanent cu partenerii şi aliaţii noştri din UE şi @NATO cu privire la provocările Rusiei, inclusiv cea mai recentă. Trebuie să creştem eficient costul acţiunilor vădit ilegale şi provocatoare ale Rusiei prin adoptarea rapidă a celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi a întregului spectru de măsuri din cadrul operaţiunii NATO „Eastern Sentry””, precizează Ţoiu.

Ea anunţă că va ridica, de asemenea, problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU, ”solicitând respectarea strictă a sancţiunilor la nivel internaţional”.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 14-09-2025 14:18

