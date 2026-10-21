În acest caz, a fost emis un ordin de protecție. În primul caz, cel din Merișani, Argeș, anchetatorii spun că o femeie de 58 de ani ar fi aflat de la nepotul ei că acesta ar fi fost persecutat la școală de un coleg.

Hotărâtă să îi ceară acestuia socoteală, femeia a venit la școală. L-a întâlnit pe băiat pe hol și l-a luat la bătaie. Poliția analizează acum imaginile surprinse de camerele de supraveghere. În învălmășeală, a fost lovit și un alt copil. Victimele au 10 și 11 ani.

Incidentul este cercetat și de Inspectoratul Școlar Argeș. Femeia a fost plasată sub control judiciar și este cercetată pentru loviri și alte violențe.

Ordin de protecție după un incident violent într-o școală din Târgoviște

Este anchetă și la o școală gimnazială din Târgoviște. Aici a fost emis un ordin de protecție provizoriu după ce un elev de 14 ani ar fi fost bătut și amenințat cu moartea de un coleg de clasă, cu un an mai mare. Mama victimei a sunat la 112, la finalul cursurilor.

Nu se știe deocamdată de la ce a pornit scandalul între cei doi elevi, dar unul dintre ei ar fi fost dat cu capul de bancă.

Polițiștii au declanșat o anchetă în urma căreia s-a stabilit că există risc iminent ca viața, integritatea ori libertatea victimei să fie pusă în pericol. Acum, agresorul trebuie să păstreze o distanță minimă de doi metri față de victimă și să nu o contacteze nici telefonic, nici prin corespondență.