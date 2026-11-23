Acestea sunt cele mai recente dintr-un șir de amenințări îndreptate, în ultimele luni, împotriva școlilor, companiilor aeriene, aeroporturilor și instituțiilor de presă din Europa.

De asemenea, supermarketurile și băncile de sânge au fost ținta unor atacuri cibernetice.

Poliția daneză afirmă că, în prezent, nu există motive de îngrijorare.

„În acest moment, poliția nu consideră că amenințările sunt credibile, însă acestea provoacă, în mod firesc, un sentiment de nesiguranță la nivel local, în rândul comunităților școlare”, au transmis reprezentanții instituției.

Aceștia au adăugat că nu există, în prezent, niciun motiv pentru evacuarea școlilor sau pentru adoptarea unor măsuri speciale de securitate.

Amenințările cu bombă au fost transmise prin e-mail, iar poliția a precizat că se află în contact cu mai multe școli și autorități locale.

Publicația germană Bild a relatat că 450 de școli din întreaga țară au primit astfel de amenințări.

Săptămâna trecută, aproximativ 12 școli din Spania au fost evacuate după ce au primit amenințări cu bombă prin e-mail.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că mesajele au fost trimise direct către școli. Echipe specializate ale poliției au verificat locațiile și nu au descoperit niciun dispozitiv suspect.

Recent, aproximativ 6.300 de școli din Italia au primit, de asemenea, amenințări cu bombă prin e-mail, iar sute dintre acestea au fost evacuate de autorități.