Cazul a ieșit la iveală în dimineața zilei de 20 octombrie, când o femeie de 58 de ani s-a prezentat la sediul carabinierilor pentru a reclama dispariția fiului său, care plecase de acasă pe 18 octombrie, relatează Corriere Adriatico.

Femeia le-a spus polițiștilor că, în orele precedente, primise mai multe mesaje de la tânăr, în care acesta susținea că este ținut împotriva voinței sale de mai multe persoane și îi cerea să-i trimită urgent bani pentru a-și achita datorii mai vechi.

Sesizarea a determinat carabinierii să înceapă verificările pentru a stabili dacă cele relatate erau adevărate și pentru a-l găsi pe bărbat.

Găsit în locuința unei cunoștințe

Căutările efectuate de carabinierii din Macerata, cu sprijinul colegilor din cadrul structurii operative a unității de intervenție mobilă a companiei locale, au dus rapid la găsirea tânărului. Acesta se afla în locuința unei cunoștințe din oraș și era în stare bună de sănătate.

Verificările ulterioare au exclus posibilitatea ca bărbatul să fi fost lipsit de libertate de alte persoane. Anchetatorii au adunat, totodată, indicii concordante care arată că întreaga poveste fusese inventată.

În după-amiaza aceleiași zile, bărbatul a fost denunțat în stare de libertate autorităților judiciare pentru simularea unei infracțiuni. Cazul său este în prezent analizat de procurori.