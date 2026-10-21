Prințesa de Wales i s-a alăturat Prințului William pentru a-i ajuta pe Regele Charles și Regina Camilla să îl primească pe sultanul Haitham bin Tarik al Omanului, la un banchet de stat organizat marți, 20 octombrie, la Castelul Windsor, potrivit People.

Prințesa Kate a purtat o rochie galbenă semnată Elie Saab, completată de accesoriul regal pe care îl preferă: tiara Lover's Knot a Reginei Mary. Bijuteria, care a fost purtată și de Prințesa Diana, a devenit cea mai frecventă alegere a lui Kate, aceasta purtând-o în numeroase ocazii de când a prezentat-o pentru prima dată în 2015.

Printre accesoriile sale s-au numărat și Ordinul Familiei Regale al Regelui Charles, o insignă care prezintă portretul monarhului, precum și eșarfa și steaua Ordinului Regal Victorian. Prințesa de Wales a purtat, de asemenea, cercei și o brățară care i-au aparținut regretatei Regine Elisabeta a II-a.

Kate Middleton a purtat una dintre tiarele preferate ale Prințesei Diana

Prințesa de Wales poartă, de obicei, tiare de câteva ori pe an, la evenimente precum banchetele de stat, recepțiile diplomatice și, ocazional, nunțile regale.

Prima dată când a purtat o tiară a fost în ziua nunții sale cu Prințul William, în aprilie 2011. De atunci, Kate a purtat în total cinci tiare regale diferite.

Și Regina Camilla a purtat o tiară la banchetul de stat organizat în onoarea sultanului Omanului, alegând tiara Girls of Great Britain and Ireland. Această bijuterie regală a fost una dintre preferatele Reginei Elisabeta a II-a, care a purtat-o de numeroase ori în cei 70 de ani de domnie, inclusiv în imaginile reproduse pe anumite bancnote și monede britanice și din țările Commonwealth-ului. Camilla a purtat pentru prima dată această tiară în 2023.

Între timp, Prințesa Anne a purtat tiara Meander, care i-a aparținut inițial bunicii sale paterne, Prințesa Alice, în timp ce Ducesa de Gloucester a ales tiara Honeysuckle.

Banchetul de stat a fost organizat la Castelul Windsor, în prezența a 160 de invitați

Vizitele de stat, coordonate de Ministerul britanic de Externe și de Casa Regală pentru consolidarea relațiilor dintre țări, includ adesea un banchet oficial în prima seară a vizitei.

Banchetul de stat organizat în onoarea sultanului Omanului a avut loc în Sala St. George din Castelul Windsor, unde s-au desfășurat și numeroase alte evenimente oficiale recente.

Deși Palatul Buckingham din Londra este locul tradițional pentru astfel de vizite, acesta se află în prezent în renovare.

Sala St. George a găzduit 160 de invitați, așezați la o masă lungă de 50 de metri, care se întindea pe întreaga lungime a încăperii. Masa a fost aranjată cu 480 de cuțite, 480 de furculițe și 160 de linguri.

În centrul mesei, între Regele Charles și sultan, a fost amplasat un candelabru în formă de dragon, comandat în 1833 de Regele William al IV-lea.

Baza obiectului decorativ a fost înconjurată de rodii culese dintr-un pom plantat de regretatul Prinț Philip, în urmă cu aproximativ 50 de ani, pe terasa estică a castelului.

„A rodit din abundență anul acesta, datorită verii călduroase”, a explicat un membru al personalului regal.