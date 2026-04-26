"Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, echipajele locale de intervenţie au fost suplimentate cu 10 autospeciale de stingere şi 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, după cum urmează: 2 autospeciale de stingere de la ISU Bacău; 2 autospeciale de stingere de la ISU Buzau; 2 autospeciale de stingere de la ISU Brasov; 2 autospeciale de stingere de la ISU Covasna; 2 autospeciale de stingere şi 1 unitate de terapie intensivă mobilă de la ISU Galaţi", a precizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea.

De asemenea, a fost emis de către ISU Vrancea un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populaţiei, ca urmare a degajărilor mari de fum

Iniţial, la incendiul ce se manifestă la 11 case din lemn, din localitatea Rucăreni au fost alocate opt autospeciale de stingere şi două ambulanţe SMURD. În sprijinul echipajelor de pompieri intervine şi personal al serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Din primele informaţii, nu ar fi persoane surprinse în incendiu.