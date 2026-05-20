De asemenea, potrivit Agerpres, actul normativ vizează continuarea activităţilor miniere pentru societăţile în insolvenţă şi valorificarea golurilor miniere din saline, pentru turism sau scopuri medicale.

Proiectul are ca obiect de reglementare aprobarea OUG nr.77/2024 privind modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a fost votat de 216 deputaţi, în timp ce 14 s-au abţinut iar 58 nu au votat.

Golurile miniere pot fi folosite inclusiv în scop comercial

Potrivit unui amendament, titularul licenţei/permisului va avea dreptul să consolideze, să amenajeze şi să utilizeze golurile miniere, cu aprobarea autorităţii competente şi de reglementare şi cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului; golurile miniere pot fi folosite inclusiv în scop comercial, turistic, medical sau în alte scopuri.

Taxa pentru utilizarea golurilor miniere se stabileşte la propunerea autorităţii competente şi de reglementare, prin hotărâre a Guvernului, se datorează anual şi se plăteşte anticipat până la data de 31 decembrie a anului în curs, prevede un alt amendament.

Conform unui alt amendament, în cazul apei minerale naturale extrase din aceeaşi sursă, redevenţa se stabileşte diferenţiat în funcţie de scopul utilizării, după cum urmează: a) pentru utilizarea în scopuri comerciale, prin îmbuteliere şi comercializare, se aplică cota de redevenţă stabilită prin lege pentru ape minerale naturale; b) pentru utilizarea în scopuri terapeutice, balneare sau de tratament de uz extern în cadrul unităţilor autorizate, se aplică cota de redevenţă stabilită prin lege pentru ape minerale terapeutice.

Titularii licenţelor de exploatare au obligaţia de a declara cantităţile extrase şi scopul utilizării. Modul de raportare şi de calcul al valorii producţiei şi redevenţei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune se stabileşte prin instrucţiuni tehnice aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii competente şi de reglementare.

Controlul asupra respectării scopului declarat al utilizării apei minerale şi al aplicării corecte a redevenţei diferenţiate se realizează de către autoritatea competentă şi de reglementare, în colaborare cu alte instituţii cu atribuţii în domeniu. În cazul constatării nerespectării obligaţiilor prevăzute de lege în acest sens, titularii vor achita redevenţa la valoarea stabilită pentru ape minerale naturale şi vor fi sancţionaţi conform legii, mai prevede proiectul, care a fost adoptat de Senat.

Deputatul PNL Radu Marin Moisin a subliniat că acest proiect de lege este foarte important, nu doar pentru deschiderea posibilităţii intervenţiei pe zonele de mine, acolo unde acestea pot fi redeschise, dacă situaţia economică şi operativă o impune, ci mai ales pentru partea de deschidere şi de extindere a salinelor în scop turistic şi medical. "Or, din acest punct de vedere, această reglementare este foarte utilă de exemplu chiar la nivelul judeţului Cluj", a punctat el.

Deputatul PSD Remus Gabriel Lăpuşan a adus în discuţie o finanţare europeană referitoare la trei proiecte foarte importante.

"România, Europa, în acest moment, doreşte să devină independentă pe materii esenţiale. (...) Şi aici este vorba de o finanţare europeană pentru trei mine care se pot redeschide în România - la Hunedoara, la Rovina, unde ar fi o finanţare de 300 de milioane de euro, grafit, la Baia de Fier în Gorj - 200 de milioane de euro şi magneziu la Budureasa, în Bihor - un proiect de 115 milioane de euro. Ar trebui să fim atenţi la aceste proiecte şi să le urmărim, pentru că sunt mai mult decât importante", a subliniat social-democratul.