"În doar 3 zile de la lansare, aplicaţia ANAF de verificare a bonurilor fiscale arată că românii îşi doresc servicii publice digitale simple, utile şi transparente.Peste 2.200 de utilizatori şi-au creat deja cont în prima aplicaţie ANAF, iar până acum au fost realizate peste 2.000 de scanări de bonuri fiscale. Mai mult, utilizatorii au transmis deja zeci de sesizări privind situaţii întâlnite în relaţia cu comercianţii - inclusiv cazuri în care nu a fost emis bon fiscal sau au existat probleme la plata cu cardul", afirmă ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Acesta arată că iBon este prima aplicaţie ANAF dedicată direct cetăţenilor şi funcţionează foarte simplu şi intuitiv.

Astfel de instrumente sunt deja folosite în multe state europene, iar în România am făcut un pas foarte important, odată cu lansarea acestei aplicaţii, spre o relaţie mai modernă între cetăţean şi stat: mai puţină birocraţie, mai multă transparenţă şi tehnologie care chiar ajută oamenii, menţionează Nazare.

Oficialul mai spune că aplicaţia este disponibilă gratuit şi va fi îmbunătăţită constant pe baza feedbackului primit de la utilizatori.

"Mulţumesc tuturor celor care aţi început deja să folosiţi iBon - utilizarea aplicaţiei nu înseamnă doar un mod mai simplu de a vă verifica drepturile în relaţie cu comercianţii, ci şi un standard mai ridicat de aşteptări faţă de stat şi serviciile publice", mai spune Alexandru Nazare.

Comentariile utilizatorilor

În urma lansării aplicației iBon, reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară. În secțiunile de comentarii din magazinele de aplicații, oamenii și-au exprimat nemulțumirile față de sistemul fiscal.

"Este inutilă aplicația , ce mă interesează pe mine dacă firma dă bon , din partea mea să facă evaziune , eu refuz să lucrez , mai bine fur și fac evaziune decât să dau un leu la statul mafiot. ", a scris un utilizator.

"Prostimea sifonează ca voi să luați salarii și pensii nesimțite.", este mesajul unui alt utilizator.

Ministerul Finanțelor și ANAF au lansat aplicația gratuită iBon pentru verificarea bonurilor fiscale

Ministerul Finanţelor şi ANAF au lansat recent aplicaţia gratuită iBon pentru telefonul mobil care le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect. Aplicaţia este disponibilă în magazinele oficiale de aplicaţii mobile Google Play şi App Store începând din 18 mai.

"Aplicaţia nu îşi propune să încurajeze formularea de sesizări pentru care există mecanisme dedicate la nivelul portalului ANAF, ci să ofere cetăţenilor un instrument de informare şi verificare facil, cu scopul promovării conformării voluntare şi a unui comportament fiscal corect", preciza Ministerul Finanţelor.

Aplicaţia le permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis corect, prin fotografierea bonului, şi preluarea automată a datelor astfel scanate în aplicaţie, iar ulterior verificarea acestora cu baza de date.

Potrivit MF, versiunea 1.0 a aplicaţiei "iBon" este disponibilă pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare iOS şi Android şi poate fi descărcată din magazinele oficiale de aplicaţii mobile Google Play şi App Store.

Totodată, pe site-ul www.anaf.ro, în secţiunea dedicată proiectelor de digitalizare derulate la nivelul agenţiei, sunt publicate instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei, pentru sprijinirea utilizatorilor în parcurgerea paşilor necesari verificării bonurilor fiscale.

Principalele funcţionalităţi disponibile în versiunea 1 a aplicaţiei "iBon" sunt:

• Scanarea bonurilor fiscale care au un ID înscris;

• Încărcarea de fotografii ale bonurilor fiscale operate direct din aplicaţia iBon;• Introducerea manuală a datelor bonurilor fiscale pentru bonurile greu lizibile;

• Transmiterea de sesizări către ANAF: utilizatorii vor avea posibilitatea să selecteze următoarele subiecte: "Nu am putut plăti cu cardul", "Nu am putut identifica pe bon elementele minimale necesare interogării manuale", "Nu am primit bon fiscal".

MF arăta că prin lansarea aplicaţiei "iBon", Ministerul Finanţelor şi ANAF continuă procesul de modernizare a serviciilor electronice puse la dispoziţia contribuabililor şi cetăţenilor.

Aceeaşi sursă menţiona că dezvoltarea aplicaţiei este parte din demersurile de digitalizare a serviciilor fiscale şi de creştere a transparenţei fiscale şi îşi propune să încurajeze conformarea voluntară, să prevină evaziunea fiscală şi să îmbunătăţească nivelul de încredere între administraţia fiscală, contribuabili şi consumatori.