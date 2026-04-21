Alimentarea cu apă caldă va fi afectată în mai multe cartiere din București.

Alarma la CET Vest a fost dată după miezul nopții. Flăcările puternice, care au luminat cerul capitalei, au cuprins trei transformatoare ce utilizează tone de ulei ca agent de răcire.

Corespondent PRO TV: „În zonă, localnicii spun ca s-a auzit o bubuitură puternică care i-a făcut să iasă din locuințe”.

Femeie: „Am fugit să tragem mașinile că a mea era fix în dreptul focului”.

La stația aflată în Sectorul 6 al Capitalei au fost trimise de urgență 18 autospeciale, mai ales că focul risca să se extindă în vecinătate. Pentru siguranța pompierilor, a fost oprită alimentarea cu energie electrică.

Ștefan Eduard, ISU: „La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără foarte violentă la nivelul mai multor transformatoare au fost afectate in total trei transformatoare electrice”.

Din cauza incendiului, în mai multe cartiere din București au fost fluctuații de curent electric. În plus, alimentarea cu apă caldă va fi afectată în Drumul Taberei, Militari și Grozăvești.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Căutăm soluții de urgență pentru ca furnizarea de agent termic din această iarnă să nu fie afectată de acest incident. Vorbim despre o durată de până la un an de zile în care aceste pagube pot să fie rezolvate”.

Momentan, nu se cunoaște cauza incendiului. CET Vest funcționează în Capitală încă din anul 1972.