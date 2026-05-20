La o conferinţă de presă susţinută împreună cu Tusk la Varşovia, Magyar a spus că va transmite invitaţii similare premierilor ceh şi slovac şi a adăugat că speră să se poată întâlni cu toţii la sfârşitul lunii iunie, înainte de încheierea preşedinţiei ungare a Grupului de la Vişegrad (V4).

Premierul Magyar a mai declarat că Ungaria va fi parteneră cu Polonia, Slovacia şi Republica Cehă "în toate domeniile ... pentru a restabili puterea, gloria şi influenţa V4 în Europa".

”Inima Europei este acum în Europa Centrală”

Prim-ministrul Ungariei a spus că este "personal pregătit" să lucreze pentru a extinde cooperarea V4 "fie către prietenii noştri scandinavi, sau către Austria, Croaţia, Slovenia, România, precum şi către ţările non-UE din Balcanii de Vest."

"Inima Europei este acum în Europa Centrală şi va trebui să muncim pentru a ajuta această inimă să continue să bată cât mai mult şi cât mai puternic posibil," a afirmat Peter Magyar.