Primar din România prins în flagrant de Parchetul European când lua șpagă. De la ce partid este

Un primar UDMR din Bihor a fost prins în flagrant de procurorii europeni în timp ce lua șpagă 28.800 de euro. Este pentru prima oară când anchetatorii parchetului condus de Laura Codruța Kovesi realizează un flagrant în România.

Cristian Anton

Primarul UDMR din comuna bihoreană Buduslău, Kocza Istvan, a fost prins marți în flagrant de către procurorii europeni în timp ce primea șpagă 28.800 de euro, o parte din mita totală solicitată de 38.500 de euro pentru a permite desfășurarea unui contract din fonduri europene.

Parchetul European a anunțat miercuri că, ”într-o anchetă condusă de Parchetul European (EPPO) din Timișoara, primarul orașului Buduslău (județul Bihor) a fost plasat ieri sub control judiciar și acuzat de corupere pasivă, în cadrul unei anchete în curs privind executarea unui contract finanțat de UE pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole”.

Potrivit informațiilor oficiale, primarul comunei Buduslău, din județul Bihor, este Kcza Istvan (foto), reprezentant UDMR.

A cerut șpagă 38.500 de euro pentru a permite derularea unui proiect european

Parchetul condus de românca Laura Codruța Kovesi precizează că ”dovezile adunate până în prezent arată că, începând cu octombrie 2025, primarul, care a acționat și ca responsabil financiar al autorității locale, a solicitat unui reprezentant al companiei o mită egală cu 5% din valoarea contractului, fără TVA. Contractul în sine valora aproximativ 770.000 euro (4 milioane lei), ceea ce înseamnă că mita solicitată a fost de 38.500 euro (200.000 lei). În schimb, primarul ar fi promis că va asigura buna desfășurare a contractului și că va accelera plățile pentru lucrările finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)”.

Procurorii europeni mai spun că ”funcționarul public a primit întreaga sumă în mai multe tranșe, inclusiv aproximativ 28.800 euro (150.000 lei) pe 19 mai 2026, când a fost prins în flagrant”.

Primarul este acum acuzat de corupere pasivă. El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, care include interdicția de a părăsi țara și interdicția de a-și exercita atribuțiile de primar în această perioadă, a mai comunicat Parchetul European.

Ancheta se desfășoară cu sprijinul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, Brigada de Operațiuni Speciale Timișoara, Inspectoratul de Poliție Județean Arad - Serviciul de Investigare a Crimelor Economice și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

Microbuze școlare la prețuri duble, cumpărate din fonduri UE în comune din România. Cazul, investigat de Parchetul European

Lovitură dată în Germania de Parchetul European, condus de Kovesi. Percheziții și arestări, fraudă de 18 milioane de euro

Procurorii Parchetului European (EPPO) din Frankfurt (Germania), au declanșat percheziții și au arestat o persoană, suspectată că ar fi organizat o fraudă de tip „carusel” cu TVA în valoare de 18 milioane de euro.
Microbuze școlare la prețuri duble, cumpărate din fonduri UE în comune din România. Cazul, investigat de Parchetul European

„Fonduri fără fond”, partea I. Școli noi, promisiuni mari și miliarde de euro puse pe masă. Uniunea Europeană a finanțat laboratoare digitale, campusuri pentru învățământ dual și microbuze electrice care să ducă elevii la cursuri.
Fraudă cu fonduri europene la Cluj. Patru persoane au fost trimise în judecată de Parchetul European condus de Kovesi

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a trimis în judecată la Tribunalul din Cluj patru persoane, suspectate de fraudă cu fonduri destinate tinerilor fermieri, cofinanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Șeful NATO laudă România pentru doborârea dronei deasupra Estoniei: „Exact pentru asta ne-am pregătit”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit, miercuri, despre incidentul care a avut loc, marți, în spațiul aerian al Estoniei, atunci când un F-16 românesc a doborât o dronă militară.

Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a reclamat la CCR ordonanța Guvernului Bolojan cu privire la programul SAFE

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reclamat la Curtea Constituțională a României (CCR) ordonanța de urgență a Guvernului Bolojan cu privire la programul SAFE, respectiv OUG 38/2026, care vizează inclusiv Programul SAFE.

Nicușor Dan organizează noi consultări pentru desemnarea unui nou premier. Pe cine a chemat la Cotroceni

Nicuşor Dan a invitat, la trei zile după consultări, parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, pe cei din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţii, pentru a discuta despre situaţia economică şi politică a ţării.

