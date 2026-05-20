Primar din România prins în flagrant de Parchetul European când lua șpagă. De la ce partid este

Un primar UDMR din Bihor a fost prins în flagrant de procurorii europeni în timp ce lua șpagă 28.800 de euro. Este pentru prima oară când anchetatorii parchetului condus de Laura Codruța Kovesi realizează un flagrant în România.

Primarul UDMR din comuna bihoreană Buduslău, Kocza Istvan, a fost prins marți în flagrant de către procurorii europeni în timp ce primea șpagă 28.800 de euro, o parte din mita totală solicitată de 38.500 de euro pentru a permite desfășurarea unui contract din fonduri europene. Parchetul European a anunțat miercuri că, ”într-o anchetă condusă de Parchetul European (EPPO) din Timișoara, primarul orașului Buduslău (județul Bihor) a fost plasat ieri sub control judiciar și acuzat de corupere pasivă, în cadrul unei anchete în curs privind executarea unui contract finanțat de UE pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole”.

Potrivit informațiilor oficiale, primarul comunei Buduslău, din județul Bihor, este Kcza Istvan (foto), reprezentant UDMR. A cerut șpagă 38.500 de euro pentru a permite derularea unui proiect european Parchetul condus de românca Laura Codruța Kovesi precizează că ”dovezile adunate până în prezent arată că, începând cu octombrie 2025, primarul, care a acționat și ca responsabil financiar al autorității locale, a solicitat unui reprezentant al companiei o mită egală cu 5% din valoarea contractului, fără TVA. Contractul în sine valora aproximativ 770.000 euro (4 milioane lei), ceea ce înseamnă că mita solicitată a fost de 38.500 euro (200.000 lei). În schimb, primarul ar fi promis că va asigura buna desfășurare a contractului și că va accelera plățile pentru lucrările finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)”. Procurorii europeni mai spun că ”funcționarul public a primit întreaga sumă în mai multe tranșe, inclusiv aproximativ 28.800 euro (150.000 lei) pe 19 mai 2026, când a fost prins în flagrant”.

Primarul este acum acuzat de corupere pasivă. El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, care include interdicția de a părăsi țara și interdicția de a-și exercita atribuțiile de primar în această perioadă, a mai comunicat Parchetul European. Ancheta se desfășoară cu sprijinul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, Brigada de Operațiuni Speciale Timișoara, Inspectoratul de Poliție Județean Arad - Serviciul de Investigare a Crimelor Economice și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













