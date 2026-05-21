Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, consultările vor avea loc după următorul program:

de la ora 9:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

de la ora 10:00 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România;

de la ora 11:00 - parlamentarii neafiliaţi.

Grupul PACE - Întâi România a anunţat că va participa la discuţiile cu şeful statului. Delegaţia va fi alcătuită din senatorii Ninel Peia, Adrian Peiu, Nadia Cerva, Clement Sava, Paul Gheorghe şi deputatul Mădălin Făget.

Şeful statului a avut luni consultări cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, S.O.S. România şi POT în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru.

Potrivit Administrației Prezidențiale, vor discuta cu președintele și consilierii săi despre situația economică și politică a țării. Împreună aceste trei grupuri parlamentare însumează 48 de aleși în Parlament. Mai mulți dintre ei au anunțat deja că sunt interesați să participe la construirea unei majorități.

După aceste consultări, Nicușor Dan a transmis că va continua seria discuţiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule „coerente” şi propuneri „viabile”.

„Este esenţial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate şi să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente şi propuneri viabile”, a subliniat atunci preşedintele.

Surse: Nicușor Dan va chema din nou partidele la consultări

După ce în consultările de luni, președintele și partidele parlamentare nu au ajuns la un consens legat de o nouă formulă de guvernare sau numele viitorului premier, ar urma noi discuții. Mai exact, săptămâna viitoare ar urma o nouă rundă de discuții, explică surse din Administrația Prezidențială.

După consultările politice de luni, de la Palatul Cotroceni, între președintele Nicușor Dan și marile partide parlamentare, este tot mai sigur că nu vom mai avea o coaliție cu PSD și PNL, iar ideea unui Executiv tehnocrat nu are momentan susținere clară.

PSD a transmis răspicat că vrea să rămână la masa puterii, că ar accepta refacerea Coaliției, dar toate acestea însă fără Ilie Bolojan. Social-democrații nu au renunțat nici la varianta de a intra în Opoziție, dar au „exclus” o alianță „în afara partidelor pro-occidentale”.

Sorin Grindeanu a explicat că poziția și condițiile partidului său sunt deja cunoscute. Astfel, PSD nu-și mai dorește un Executiv condus de Ilie Bolojan și exclude o alianță „în afara partidelor pro-occidentale”.

În același timp, după ce au ieșit de la consultările cu Nicușor Dan, atât Ilie Bolojan, președintele PNL, cât și Dominic Fritz, președintele USR, au exclus posibilitatea ca partidele lor să facă o coaliție alături de PSD.

Liberalii conduși de Ilie Bolojan au precizat că i-au comunicat președintelui Nicușor Dan că ”PNL nu va mai susţine şi nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD, inclusiv în cazul în care va fi condus de un premier tehnocrat”.

La rândul lor, liderii USR au transmis, după discuțiile cu președintele României, că, ”dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”.

„Partidul Național Liberal nu va mai susține un Guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu va susține un premier tehnocrat care va fi susținut de Partidul Social Democrat”, a declarat după consultări Ilie Bolojan.

Decizia PNL de a nu mai forma o coaliție de guvernare alături de PSD a fost anunțată încă din seara zilei în care moțiunea PSD-AUR a fost votată în Parlament.

„În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern”, au transmis liberalii.