Ministerul Energiei precizează că nu au fost înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din municipiul Bucureşti, funcţionarea sistemului fiind asigurată în parametri normali prin Sistemul Energetic Naţional, operat de Transelectrica.

”Alimentarea cu apă caldă a fost reluată în jurul prânzului, după ce, în cursul dimineţii, aproximativ 2.300 de blocuri au fost afectate, dintr-un total de 9.216. Pe tot parcursul intervenţiei, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Bucureşti nu a fost întreruptă”, a transmis, marţi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta precizează că a dispus, încă din timpul nopţii, măsuri pentru limitarea efectelor incidentului, evaluarea rapidă a instalaţiilor afectate şi stabilirea soluţiilor tehnice pentru reluarea activităţii în condiţii de siguranţă.

”Mulţumesc echipelor Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) şi Transelectrica, pompierilor ISU şi tuturor celor implicaţi pentru intervenţia rapidă şi coordonată”, a mai transmis ministrul.

Ce s-a întâmplat în momentul incendiului

Reprezentanţii ministerul Energiei precizează că, la momentul producerii incendiului, o singură staţie de 110 kV, IREMOAS, a rămas fără tensiune, însă alimentarea a fost restabilită rapid, fiind întrerupţi 7 MW pentru o perioadă de aproximativ 8 minute.

”Nu au fost înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din municipiul Bucureşti, funcţionarea sistemului fiind asigurată în parametri normali prin Sistemul Energetic Naţional, operat de Transelectrica. Din evaluările preliminare, incendiul a cuprins două transformatoare de 110/6 kV destinate alimentării serviciilor interne ale centralei, fără a afecta transformatoarele centralei cu ciclu combinat. Incendiul a fost lichidat în cursul nopţii, iar în prezent este în desfăşurare procedura de stabilire a intervenţiilor tehnice necesare pentru reluarea activităţii în condiţii de siguranţă”, arată MInisterul Energiei, într-un comunicat de presă.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, monitorizează în continuare situaţia şi menţine legătura permanentă cu toţi operatorii din sector, inclusiv ELCEN, pentru asigurarea continuităţii alimentării şi revenirea completă la funcţionarea normală.

Două transformatoare au fost afectate în urma incendiului care a izbucnit, luni seară, la CET Vest din Bucureşti.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, fiind aduse cisterne pentru asigurarea apei.

Marţi dimineaţă la CET Vest mai acţionau cinci autospeciale ale pompierilor, pentru supraveghere şi răcire.