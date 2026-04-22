Doi angajați, o firmă privată și chiar spitalul vor fi judecați pentru acuzații de distrugere din culpă urmată de dezastru. Focul ar fi pornit de la aparatele de încălzit aduse de acasă de familia unui pacient și, spun anchetatorii, nu putea fi limitat de singurul pompier neechipat care era de serviciu în dimineața fatidică.

Nouă pacienți suferinzi de COVID și-au pierdut viața pe 29 ianuarie 2021, în urma incendiului care a cuprins Pavilionul V al Institutului Matei Balș din Capitală. Trei dintre victime au murit în salonul în care a izbucnit focul.

Corespondent Știrile ProTV: „Procurorii Parchetului Capitalei susțin că victimele nu au avut nici cea mai mică șansă în fața dezastrului și că incendiul extrem de violent – alimentat de o concentrație mare de oxigen – nu putea fi stins de singurul pompier de serviciu al spitalului, care a intervenit fără să fie dotat cu cel mai elementar echipament de protecție.”

Experții în incendii de la INSEMEX au stabilit că incendiul a izbucnit de la scame textile aprinse de un radiator adus de acasă de rudele unui pacient.

Procurorii vorbesc despre distrugere din culpă urmată de un dezastru. Iar acuzația o vizează în primul rând pe șefa Biroului Achiziții Publice a Institutului, pentru că ar fi încredințat ilegal activitatea de prevenire și stingere a incendiilor firmei unuia dintre colegii săi. Firma respectivă – afirmă procurorii – nu ar fi avut nici personalul necesar, nici dotările cerute de lege. Atât firma, cât și tehnicianul PSI au fost inculpați pentru aceeași infracțiune.

Lista inculpaților trimiși în judecată este completată chiar de Institutul Matei Balș, acuzat că nu a luat măsurile care puteau preveni producerea incendiului sau măcar limita urmările. Ar fi îngăduit și ca rudele pacienților să aducă în saloanele pline de oxigen echipamente de încălzire. Criminaliștii au găsit 11 aeroterme și opt calorifere electrice cu ulei, unele chiar în cabinete.

Actuala conducere a Institutului Matei Balș a transmis că incendiul a venit pe fondul unei crize sanitare profunde și că personalul a reușit să salveze vieți omenești și să minimizeze pagubele.

„Acest incident a reprezentat o tragedie profundă. (...) Ne exprimăm profund regretul pentru pierderile de vieți omenești”, a transmis Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș.

Șefa biroului achiziții, care va fi judecată și pentru acuzația de abuz în serviciu, a refuzat să comenteze acuzațiile. Tehnicianul a transmis prin avocat că își asumă partea sa de responsabilitate, dar că nu acceptă să poarte pe umerii săi întreaga povară a dezastrului.

Cinci dintre rudele victimelor s-au constituit părți civile și pretind daune morale totale de 3,2 milioane de euro.