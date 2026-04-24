Vecinii spun că focul ar fi pornit de la centrala pe lemne, pe care proprietarul încerca să o repare de câteva zile.

Vecin: „O bufnitură, cum se aprinde focul așa dintr-o dată, puternic, două bufnituri, că la a doua am ieșit afară, foarte mare, foarte mare. A avut probleme și zilele trecute, a lucrat să curețe filtrele pe acolo, nu știu ce are el acolo, e o centrală pe lemne. Ieșea numai flacără din garaj, dar s-a extins în câteva secunde.”

În casa cuprinsă de flăcări era o singură persoană în acel moment, care a reușit să iasă la timp.

Vecin: „De la centrală credem noi. L-am sunat de două ori, mie îmi era frică să nu-l fi prins focul înăuntru, dar îmi spuneau vecinii că din prima l-au strigat și a ieșit afară.”

Oamenii s-au temut că flăcările vor ajunge și la casele lor, construite una lângă alta. Spațiul îngust le-a îngreunat misiunea pompierilor.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă zeci de minute în zonă, ca măsură de siguranță.

Cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită de pompieri.