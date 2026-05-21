Este al patrulea an consecutiv în care compania se află în fruntea clasamentului.

Top 5 branduri

Banca Transilvania a urcat pe poziția a doua (în 2025 a avut poziția 3), având o creștere de 2% a valorii de brand, până la 876 milioane de euro (1,01 miliarde USD). De asemenea, este și cel mai puternic brand românesc cu ratingul AAA+, arată clasamsentul Brand Finance .

În același timp, Banca Transilvania își păstrează și poziția în top 10 cele mai puternice branduri bancare la nivel global pentru al cincelea an consecutiv, fiind cel mai puternic brand bancar din Europa în 2026.

Locul trei este ocupat de DIGI, care a avut o creștere de 28% a valorii de brand, până la 734 milioane de euro. Locul patru este ocupat de eMAG, iar locul cinci este ocupat de Dedeman.

PRO TV cel mai puternic brand media

PRO TV este cel mai puternic brand media din România și pe locul 18 în clasamentul general, în urcare cu trei poziții față de anul trecut.

Valoarea totală a celor mai importante 50 de branduri românești este de 7,4 miliarde de euro în 2026.

„În 2017, cele mai valoroase și mai puternice 50 de branduri românești aveau o valoare totală de brand de 3,7 miliarde de euro. Zece ani mai târziu, traversând o pandemie globală și efectele unui război la graniță, valoarea totală a primelor 50 de branduri s-a dublat, ajungând la 7,4 miliarde de euro. Această evoluție confirmă concluziile a mii de studii Brand Finance realizate la nivel global în ultimele decenii, care demonstrează constant reziliența brandurilor puternice în perioade turbulente. Cele mai valoroase și mai puternice branduri românești au devenit și vor continua să fie atât o ancoră, cât și un motor de creștere pentru economia românească în ansamblu”, a declarat Mihai Bogdan, Managing Director, Brand Finance Romania.