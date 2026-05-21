„Un pas important făcut de primarul general Ciprian Ciucu pentru ca Bucureştiul să nu mai stea iarna în frig şi fără apă caldă! Ieri (n. red. - miercuri), edilul s-a întâlnit la Ministerul Energiei cu premierul Ilie Bolojan şi cu reprezentanţii ministerului. Au discutat despre paşii următori pentru a prelua Elcen la Primăria Capitalei şi pentru a realiza sistemul SACET în Bucureşti”, informează Primăria Capitalei.

Primăria pregăteşte modernizarea sistemului termic

Potrivit sursei citate, acesta este un proiect despre care se discută de mulţi ani, dar „fără nicio finalizare”.

„Vrem să punem în practică decizii luate anterior, apoi tergiversate ani de zile. SACET înseamnă Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică. Este reţeaua care produce, transportă şi distribuie căldură şi apă caldă către locuinţe şi clădiri. În Bucureşti, sistemul implică în principal că Elcen produce agentul termic în centrale, iar Termoenergetica transportă şi distribuie căldura către consumatori”, explică Ciprian Ciucu.

Ideea preluării Elcen de către Primăria Capitalei este ca producţia şi distribuţia să fie coordonate într-un sistem unitar, pentru a facilita investiţiile şi modernizarea reţelei.

În acest moment, edilul Capitalei a convenit ca Ministerul Energiei să facă evaluarea activelor Elcen, „evaluare de care se face că uită de mai mulţi ani”. Dar, de data aceasta, sunt mari şanse ca proiectul să se pună în practică. Bucureştiul îl are alături pe Ilie Bolojan, premierul României, dar şi ministru interimar al Energiei. Instituţia practic responsabilă, care are în subordine ELCEN.

„Evident, procesul de preluare va putea fi blocat iarăşi de către viitorul Guvern. Să vedem... Deciziile corecte nu trebuie să aibă culoare politică, termoficarea nu trebuie să aibă culoare politică pentru că cei care au de suferit sunt bucureştenii”, mai spune primarul general.