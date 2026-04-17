Bărbatul de 56 de ani a intrat în clădirea în flăcări, în speranța că va reuși să scoată afară mașinile. Și soția lui a fost intoxicată cu fum și a suferit un atac de panică.

Incendiul a izbucnit joi, înainte de ora 21, când abia se întunecase. Service-ul auto aflat în comuna Șendreni, lângă orașul Galați, a fost înghițit în doar câteva minute de văpăile uriașe.

Martorii susțin că, după ce întreaga hală a fost cuprinsă de flăcări, s-au auzit mai multe explozii. Proprietarul a sărit să salveze din bunuri și să scoată mașinile aduse în service pentru reparații. A fost surprins înăuntru, a suferit arsuri pe 95% din suprafața corporală și starea lui este critică.

Liliana Dragomir, Spitalul de Urgență „Sf. Andrei” Galați: „Arsuri prin flacără și explozie de grad 2B și 3. Este instabil hemodinamic, prognostic extrem de rezervat, atât prin dimensiunea arsurilor, cât și prin profunzime. În plus, are și arsuri de căi aeriene.”

Și soția lui a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-a intoxicat cu fum și a trecut printr-un atac de panică. Iar un angajat s-a rănit la un umăr, însă a refuzat transportul la unitatea medicală. Între timp, pompierii, care au intervenit cu 4 autospeciale, au stins vâlvătaia. Primele verificări arată că incendiul a fost provocat de o scânteie.

Rebeca Popa, purtător de cuvânt al ISU Galați: „Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este folosirea necorespunzătoare a unui flex, ale cărui scântei au cuprins materiale inflamabile din zonă.”

Apropiații bărbatului de 56 de ani au căutat o soluție în Italia, pentru a fi dus acolo, la un spital pentru marii arși.

Starea lui de sănătate este atât de gravă încât, deocamdată, el nu poate fi transportat la o altă unitate medicală.