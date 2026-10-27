Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin informează, marţi, că flăcările şi fumul gros izbucnite într-un salon situat la etajul al doilea au alertat imediat cadrele medicale, care au activat procedurile de urgenţă, potrivit News.ro.

Pompierii Detaşamentului Reşiţa au mobilizat 19 militari şi au intervenit la faţa locului cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD, fiind sprijiniţi de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Datorită intervenţiei prompte a personalului medical, 16 pacienţi aflaţi pe secţie au fost evacuaţi rapid din zona de pericol, însă, din păcate, o pacientă a suferit arsuri, fiind preluată de ambulanţa SMURD pentru acordarea îngrijirilor medicale, precizează sursa citată.

Focul, care a ars un pat dintr-un salon, a fost lichidat rapid de pompieri.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost fumatul în locuri nepermise.