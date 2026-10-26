A fost nevoie de zeci de polițiști, luptători de la trupele speciale și jandarmi să calmeze spiritele. Totul după ce vâlvătaia a scăpat de sub control, iar mai mulți oameni i-au atacat pe pompierii care au fost chemați să intervină.

Un salvator a ajuns la spital, iar două autospeciale au fost avariate.

De la ce a pornit scandalul

Scandalul s-a petrecut în satul Zăvoi, unde mai mulți oameni au aprins, după obicei, „focul lui Sumedru”. Însă cu saltele vechi, cauciucuri și toate resturile găsite prin gospodării. Flăcările au devenit atât de puternice, încât a fost nevoie de intervenția pompierilor, pentru a evita un pericol.

Locul a devenit un câmp de luptă, odată ce au sosit salvatorii. Câțiva localnici i-au atacat cu furci, bolovani și cărămizi. Una dintre ele l-a lovit în piept pe unul dintre militari, care a fost rănit și transportat de urgență la spital.

Între timp, ceilalți pompieri au cerut ajutorul poliției.

Octavian Iancu, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: Polițiștii au intervenit în sprijinul unui echipaj de pompieri pentru stingerea unui incendiu scăpat de sub control pe fondul manifestărilor neautorizate, împrejurare în care mai mulți cetățeni s-ar fi manifestat agresiv.

Zeci de polițiști, mascați, jandarmi și paramedici au pornit spre locul scandalului, timp în care pompierii s-au apărat cu furtunurile cu apă. Iar sosirea forțelor de ordine nu i-a intimidat pe turbulenții care au continuat agitația și au spart geamurile a două autospeciale. Una aparține poliției. Cealaltă, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș.

Într-un final, trei dintre atacatori au fost încătușați și duși la audieri. Cel care l-a rănit pe pompier e cercetat inclusiv pentru ultraj. Pe parcursul anchetei, nu e exclus ca oamenii legii să identifice și alte persoane care au contribuit la acest scandal.