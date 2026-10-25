Incidentele s-au petrecut dimineața, în comuna Satu Mare, unde a fost organizat un târg de animale în care au fost prezentate diferite rase de cai.

La un moment dat, un bărbat de 33 de ani ar fi încercat să își scoată calul din remorcă, lovindu-l, iar animalul ar fi ripostat și l-ar fi rănit în zona capului.

Câteva ore mai târziu, un alt cal, care trăgea o trăsură, ar fi scăpat din ham și a luat-o la galop. În acel moment, un băiat de 16 ani ar fi încercat, împreună cu tatăl său, să oprească animalul, însă a fost împins la pământ și s-a lovit în zona toracelui și a capului.

La fața locului au sosit polițiștii, jandarmii și două ambulanțe. Amândoi au fost transportați la Spitalul din Rădăuți.

Medicii spun că sunt în afara oricărui pericol. Minorul a suferit un traumatism cranio-cerebral minor și o contuzie toracică, iar bărbatul de 33 de ani, un traumatism cranio-cerebral mediu, fiind internat la Spitalul Județean Suceava.